Похолодание в Украине стоит ждать уже в конце этой недели.

В ближайшие дни в Украине ожидается колебание температуры от морозов к "плюсам", а настоящая зима вернется уже в конце текущей недели. Об этом в интервью NV рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

"19 января днем в Украине кроме южных областей будет мокрый снег, который будет местами превращаться в дождь, ночью на западе Украины снег", - прогнозирует Птуха.

По ее словам, в дальнейшем осадки постепенно будут прекращаться, и на выходные ожидается спокойная погода, ведь на субботу снова распространит свое влияние поле повышенного давления. Лишь в восточных и южных областях 20 января еще сохраняется возможность мокрого снега и дождя ночью.

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Она сообщила, что 19-20 января температура воздуха на юге ночью будет +1…+6, днем +6…+12, а на остальной территории ночью ожидается от -3 мороза до +3 тепла, в западных областях ночью −1…−6.

"А 20 числа вернется настоящая зима: температура и ночью до -8, а днем -2, в южных и восточных областях — от -3 до +3", - прогнозирует синоптик.

По ее словам, в начале следующей недели в Украине будет господствовать антициклон, поле повышенного давления, что минимизирует осадки, но и температура будет преобладать со знаком минус.

"Следующие атмосферные фронты ожидаем где-то на среду, 24 января с северо-запада", - предупреждает Птуха. По ее словам, они принесут снег в северных и западных областях и смешанные осадки в центральных и южных.

По прогнозам, 17 января в Украине станет гораздо холоднее, однако это похолодание будет кратковременным. Уже днем 18 января температура повысится до "плюсов". по данным Натальи Птухи, это потепление будет сопровождаться дождями и усилением ветра. Ожидается, что порывы местами достигнут 15-20 м/с, а в Карпатах - до 25 м/с.

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