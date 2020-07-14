Франция из-за пандемии отказалась от традиционного парада на День взятия Бастилии (фото)

Впервые с 1980 года в Париже 14 июля не состоялся большой военный парад.

Франция сократила программу празднования Дня взятия Бастилии в связи с эпидемией коронавируса.

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Как сообщает Reuters, впервые с 1980 года в Париже 14 июля не состоялся традиционный военный парад на Елисейских полях. Вместо этого праздничная церемония состоялась на площади Конкорд. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил перед социально дистанцированными военнослужащими.Военные прошли маршем, но на площадь не допустили зрителей.

В то же время, воздушная часть парада состоялась, над Парижем пролетели самолеты, распыляющие цвета французского триколора.

Традиционно, в День взятия Бастилии над Парижем запускают фейерверки. Тысячи людей собираются в окрестностях Эйфелевой башни, чтобы посмотреть на салют. В этом году отменять его не стали, но область Эйфелевой башни будет закрыта, чтобы не допустить массовых скоплений людей.

День взятия Бастилии – французский национальный праздник, отсылающий к событиям Великой французской революции. В этот день революционеры взяли штурмом крепость-тюрьму Бастилия, служившую символом жесткого монархического режима.

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