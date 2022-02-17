Потрясающие фото, снятые в гавани Мевагисси в графстве Корнуолл, опубликовал фотосервис Reuters.

Местных жителей и туристов, оказавшихся сегодня утром на юго-западе Англии, порадовал невероятный восход солнца.

Потрясающие фото, снятые в гавани Мевагисси в графстве Корнуолл, опубликовал фотосервис Reuters.

Особенно публику порадовали дельфины, купавшиеся в лучах солнца, и кружившие над ними птицы.

Гавань Мевагисси: интересные факты

Деревня Мевагисси с населением чуть больше 2 тысяч человек расположена в графстве в Корнуолле (Англия, Соединенное Королевство). Это второй по величине рыболовный порт в Корнуолле, здесь процветает рыбная промышленность.

Одновременно местность очень популярна среди туристов, а потому наряду с рыболовецкими шхунами здесь регулярно встречаются и прогулочные катера. Центр деревни Мевагисси состоит из узких улочек с множеством мест, где можно поесть, и магазинов, предназначенных для туристов. Внешние районы деревушки построены на крутых склонах окружающих холмов и в основном являются жилыми.

Также Мевагисси является довольно популярным местом для съемок фильмов и сериалов. Среди прочего, здесь снимали "Дракулу" 1979 года и криминальную драму "Безупречный" 2015 года с Хью Джекманом. Также летом здесь проходит большой семейный фестиваль.

Вас также могут заинтересовать новости: