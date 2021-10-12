Наиболее успешными в плане наград и номинаций для актера стали роли в фильмах-мюзиклах.

12 октября 2021 года австралийскому актеру Хью Джекману, известному в первую очередь по роли мутанта Росомахи во франшизе "Люди Икс", исполняется 53 года.

УНИАН решил вспомнить и другие достойные внимания роли австралийского красавца.

Свою карьеру Джекман начинал в театре, а точнее – в мюзиклах. В середине 90-х он стал появляться в сериалах на австралийском ТВ, а его дебют в "большом кино" состоялся в 1998 году.

Уже третий полнометражный фильм в карьере принес ему всемирную славу и статус одного из самых сексуальных актеров – в первой части супергеройского экшена "Люди Икс" (2000) Джекман сыграл роль боевого мутанта со способностью к регенерации Джеймса "Логана" Хоулетта / Росомахи.

Всего за 17 лет он девять раз сыграл этого персонажа – последним для него стал фильм "Логан" (2017).

Разумеется, сразу же после выхода первых "Людей Икс" на высокого мускулистого красавца Джекмана посыпались предложения исполнять роли мужчин двух типажей – героев боевиков и романтических комедий. Впрочем, сам актер надолго в этом амплуа не задержался, стараясь браться за более драматические роли.

В 2006 году актер исполнил главную роль в противоречиво принятом фильме-притче Даррена Аронофски "Фонтан". Там он сыграл сразу нескольких персонажей. В этом же году он снялся еще у двух именитых режтиссеров – в комедии "Сенсация" Вуди Аллена и драматическом триллере Кристофера Нолана "Престиж".

В 2008 году Джекман снялся в эпической военной драме "Австралия" от своего земляка – режиссера База Лурмана. Главную женскую роль в картине исполнила еще одна знаменитая австралийка Николь Кидман.

В 2012 году Джекман наконец по полной продемонстрировал свои вокальные данные на "большом экране", сыграв роль бывшего каторжника Жана Вальжана в драматическом мюзикле "Отверженные" по одноименному роману-эпопее Виктора Гюго. За эту роль актер получил свою первую и пока единственную номинацию на "Оскар".

В 2013 году актер сыграл главную роль в детективном триллере "Пленницы" Дени Вильнева. Многие критики считают эту роль лучшей в карьере Джекмана.

В 2016 году Джекман исполнил роль пьющего тренера в спортивной драмети "Эдди "Орел", снятого по мотивам истории жизни британского лыжника Эдди Эдвардса.

В 2017 году вышел мюзикл "Величайший шоумен" с Джекманом в главной роли, за которую он получил номинацию на "Золотой глобус".

Ну а совсем недавно зрители могли вижеть Джекмана на "большом экране" в научно-фантастическом фильме "Реминисценция".

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Автор: Марина Григоренко