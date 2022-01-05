Также власти Великобритании отменим требование самоизоляции по прибытии.

Власти Великобритании приняли решение отменить для вакцинированных от коронавируса туристов требование сдавать ПЦР-тест перед прибытием в Англию.

Об этом сообщает The Independent.

"С пятницы мы отменим проверку перед вылетом. Мы также отменим требование самоизоляции по прибытии", – заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Читайте такжеДо 600 евро за час: в Европе пассажирам будут компенсировать перенос авиарейсовКроме того, с 4:00 7 января отменяется требование ко всем прибывающим путешественникам сдавать ПЦР-тест в день въезда в страну или в один из двух следующих дней и самоизолироваться до получения отрицательного результата.

Вместо этого вакцинированные путешественники смогут пройти более дешевый тест на антиген в течение двух дней после прибытия, при этом им не нужно проходить карантин в ожидании результата.

При этом издание подчеркивает, что нынешнее ослабление ограничений пока что распространяется только на Англию, вполне вероятно, что правительства Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии вскоре последуют их примеру.

В то же время, ни одно из действующих правил поездок не изменится для непривитых путешественников – они по-прежнему должны будут продолжать сдавать отрицательный тест перед отъездом, проходить карантин в течение 10 дней по прибытии и сдавать ПЦР-тест на второй и восьмой дни самоизоляции.

Таким образом, с 7 января правила въезда в Англию вернутся к тому, что действовало в период с 24 октября по 30 ноября прошлого года.

Как сообщал УНИАН, Великобритания с 22 ноября 2021 года начала пускать туристов, вакцинированных CoronaVac.