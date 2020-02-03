Ницца, Венеция, Кельн: Европа готовится к карнавальному сезону (фоторепортаж)

Характерной особенностью европейских карнавальных парадов являются сатирические гигантские куклы из папье-маше - здесь политики, знаменитости и другие публичные личности, которые плотно засели в новостных лентах за прошлый год.

Февраль-март традиционно считается периодом всевозможных карнавалов и парадов в Европе и не только. Характерной особенностью европейских карнавальных парадов являются сатирические гигантские куклы из папье-маше - здесь политики, знаменитости и другие публичные личности, которые плотно засели в новостных лентах за прошлый год.

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В частности, карнавал в Ницце (Франция) в этом году продлится с 15 по 29 февраля и будет называться King of Fashion ("Король моды"). Как можно догадаться из названия, больше всего внимания организаторы карнавала уделят персонам из мира моды. Уже можно увидеть, как готовят фигурки легендарного немецкого модельера Карла Лагерфельда, который умер в феврале 2019 года в возрасте 85 лет. Очевидно, именно ему посвящено название карнавала.

Также к показу готовятся фигурки главного редактора модного журнала Vogue Анны Винтур, которую называют самой влиятельной женщиной в мире моды, и британской королевы Елизаветы II, известной своим оригинальным стилем.

Впрочем, мода, очевидно, не единственная причина, почему Елизавете II отведена отдельная роль на карнавальном параде в Ницце, ведь Британия весь год была на первых полосах сначала из-за Brexit (выход Великобритании из ЕС), потом из-за и Megxit (выход принца Гарри и его жены Меган Маркл из королевской семьи).

Не обошли стороной французские сатирики и собственного президента Эммануэля Макрона, пенсионная реформа от которого повлекла длительные протесты среди населения Франции.

Кроме карнавала в Ницце, немалой популярностью пользуются карнавалы в итальянской Венеции (8-25 февраля) и в немецком Кельне (20-26 февраля).

Больше об интересных событиях в Европе, ради которых можно совершить путешествие в 2020 году, читайте в нашем предыдущем материале.