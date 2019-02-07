Зимняя Киево-Печерская лавра с высоты птичьего полета (фоторепортаж)

Киево-Печерская лавра является едва ли не самой популярной туристической достопримечательностью Киева, куда обязательно заходят туристы как из Украины, так и зарубежные гости, для которых архитектурный ансамбль Лавры является достаточно необычным.

Фотосервис УНИАН опубликовал свежие зимние фото Киево-Печерской лавры, сделанные с высоты птичьего полета.

Православный монастырский комплекс Киево-Печерская лавра является одним из крупнейших христианских центров-святынь Украины.

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Киево-Печерская лавра была основана в далеком 1051 году как пещерный монастырь за пределами Киева. В средневековье он был оплотом греческого православия на Руси и центром оппозиции светской власти, а с 1688 года стал лаврой.

В 1994 году Киево-Печерская Лавра вместе с Софийским собором была внесена в список Мирового наследия ЮНЕСКО.

Сейчас на территории Верхней лавры действует Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник, а сам монастырь находится на территории Нижней лавры. Обе части лавры открыты для посетителей, в том числе и знаменитые пещеры Лавры. Взрослый входной билет на территорию Киево-Печерской лавры стоит 50 грн, льготный - 25 грн.

На сегодняшний день Киево-Печерская лавра является едва ли не самой популярной туристической достопримечательностью Киева, куда обязательно заходят туристы как из Украины, так и зарубежные гости, для которых архитектурный ансамбль Лавры вообще является довольно необычным.

Кстати, ранее Киев вошел в топ-6 снежных городов Европы, куда туристам советуют ехать, чтобы увидеть настоящую сказочную зиму.