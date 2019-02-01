Киев вошел в топ-6 снежных городов Европы

Туристам советуют открывать украинскую столицу во время длительной зимней прогулки и посетить многочисленные достопримечательности.

Столица Украины попала в топ-6 снежных городов Европы, которые стоят того, чтобы их посетили туристы, и заняла шестое место.

Об этом сообщает ТСН.иа со ссылкой на Der Standard.

Читайте такжеПоезд «Четырех столицы» из Киева в Ригу будет ездить чаще

Киев - это "архитектурный драгоценный камень, который действительно сияет под белым покровом снега, который следует открывать во время длительной зимней прогулки. К важнейшим историческим памятникам города принадлежит Киево-Печерский монастырь, Софийский собор, имеющий 13 зеленых и золотых куполов, которые отражают лучи зимнего солнца", говорится в сообщении.

В списке самых снежных городов Европы также оказались Каунас (Литва), Осло (Норвегия), Турку (Финляндия), Вильнюс (Литва), Таллинн (Эстония) и финские Хельсинки (первое место с 17 снежными днями каждого зимнего месяца).

Рейтинг составил известный сайт по поиску жилья для отдыха Holidu в сотрудничестве с сайтом Worldweatheronline. Базируется он на среднемесячном количестве снежных дней в течение декабря-марта (2009-2017 гг.). Всего сравнивали 372 европейских города.

Напомним, популярным сайтом составлен рейтинг интересных мест для шопинга в Киеве, где каждый турист сможет выбрать подарки и сувениры на любой вкус.