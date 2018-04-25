Гибралтар как пункт круизных маршрутов по Средиземноморью и Атлантике (фоторепортаж)

В первую очередь туристов здесь привлекает Гибралтарская скала, пещеры с музеями и дикие обезьяны маготы.

Небольшое государство Гибралтар, являющееся заморской территорией Великобритании, включает в себя Гибралтарскую скалу и песчаный перешеек, соединяющий скалу с Пиренейским полуостровом.

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Среди туристов Гибралтар в первую очередь популярен как пункт круизных маршрутов по Средиземному морю и Атлантике. А потому большинство туристов приезжают сюда утром на круизном лайнере и едут после экскурсии в этот же вечер.

В первую очередь туристов здесь привлекает Гибралтарская скала (The Rock), куда поднимается каждый гость страны. На вершине там есть стеклянная смотровая площадка. Также популярны подвесной мост на большой высоте и пещеры, в которых расположены местные музеи. Отдельный пункт на скале - дикие обезьяны, маготы, которые здесь чувствуют себя настоящими хозяевами и ведут себя довольно нагло по отношению к туристам, которые, в принципе, не особо и против.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее были названы лучшие весенние туристические направления.