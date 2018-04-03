Названы лучшие весенние туристические направления

Один из самых влиятельных журналов для путешественников назвал лучшие места на планете, куда стоит поехать весной.

Специализированный журнал National Geographic назвал лучшие туристические направления на весну.

В список National Geographic попали:

1. Реки Колумбия и Снейк в США. Отправившись в речной круиз через штаты Орегон, Айдахо и Вашингтон по этим двум рекам можно получить доступ к самому глубокому ущелью страны с наибольшей концентрацией водопадов на континенте. Эксперты подчеркивают, что ехать сюда лучше всего именно весной, когда вода наполняется талым снегом.

2. Намибия. Именно весной здесь заканчивается сезон дождей, вечера довольно прохладные, а тем временем молодые слонята и львята делают первые шаги в саванну. Также любители дикой природы могут понаблюдать за страусами, зебрами и гепардами, а ближе к концу мая, когда водопои начинают высыхать, еще и жирафы и черные носороги вновь появляются из своих укрытий. Кроме того, можно отправиться посмотреть на удивительные песочные узоры в пустыне Намиб. При этом отмечается, что в именно весной затраты на поездки в Намибию довольно низкие.

3. Япония. Хотя сезон цветения сакуры на юге Японии начинается еще в середине января, своего апогея он достигает в марте-апреле. При этом туристам доступны сотни вариантов ханами (японское слово для празднования сезона цветения сакуры): прогулки по паркам Токио, купание в горячих источниках с опавшими лепестками сакуры в Кавадзу или катание на лодках по реке Китаками, вдоль которой 10 тысяч вишневых деревьев создают невероятное зрелище. А еще на весеннем фестивале Такаяма в горах Хида цветение сакуры отмечается уже более 300 лет изысканным парадом с фонарями.

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4. Остров Фого. Расположен у побережья канадского острова Ньюфаундленд в Атлантическом океане. Именно отсюда очень хорошо виден Млечный путь, можно любоваться айсбергами и наслаждаться множеством сортов ценной рыбы, которая здесь обитает.

5. Верховья Амазонки в Перу. С декабря по май в реке Амазонке высокий сезон воды и значительно прохладнее, хотя и более дождливо. Но именно все это обеспечивает невероятные закаты и более близкие встречи с обезьянами-монахами Саки, ленивцами, красными Ара, местными розовыми дельфинами и многими другими диковинными животными.

6. Израиль. Празднование Пасхи с тысячами паломников в Иерусалиме это особенное зрелище, даже если вы не верующий человек. Эксперты особенно рекомендуют спуститься на Масличную гору в Вербное воскресенье крестным ходом в начале Страстной недели, пройти путь Иисуса по Виа Долороза в Страстную пятницу или посетить ежегодное схождение Благодатного огня в церкви Гроба Господня в Святую субботу. Если же эти мероприятия вам не по нраву, тогда советуют прокатиться на гондоле к 2000-летней крепости Масада короля Ирода или отправиться в тихую утреннюю поездку на лодке по Галилейскому морю. При этом весенняя температура в Израиле может резко колебаться, многие мероприятия Святой недели происходят снаружи, а потому туристам рекомендуют одеваться в многослойную одежду и запастись водой.

7. Сейшелы. Сейшельские острова - это намного больше, чем просто морские ракушки, тропические рыбы и песок. Это также гранитные скалы и 100-футовые пальмы Коко-де-мер, дикие черепахи и 275 видов птиц. Изначально необитаемые, 115 Сейшельских островов находятся примерно в 1100 милях от побережья Танзании. Особенно советуют эксперты посетить бухту Интенданс в марте, чтобы посмотреть, как новорожденные морские черепахи направляются в Индийский океан. В апреле же здесь происходит смена сезонов – на прохладный бриз с температурой около 30 градусов Цельсия.

8. Восточное побережье Шри-Ланки. Эту часть страны лучше всего исследовать на лодке – прогулки в сопровождении дельфинов, круиз от пляжа к пляжу под парусом или переправа на остров Пиджен для подводного плавания в прайм-тайм. Также весной здесь можно отправиться в каноэ-туры через лагуну Поттувиль, где в лесах как раз обитают ящерицы, макаки, буйволы, крокодилы, а иногда даже и слоны. В то же время чистое мелководье пляжа Пасикуда идеально подходит для семей с маленькими детьми, а в Тринкомали путешественники могут понаблюдать за традиционной рыбной ловлей и посетить древние индуистские храмы, построенные более двух тысяч лет назад.

9. Медельин в Колумбии. Этот город еще называют «город вечной весны». Он может похвастаться пальмами, мягкой погодой, вкуснейшим горячим шоколадом, танго-клубами, причудливыми скульптурами на открытом воздухе и взрывной игрой под названием tejo, с использованием пороха и металлических шайб. А еще здесь невероятные закаты.

10. Панама. Эта страна часто оказывается в тени Коста-Рики и Карибских островов, хотя на самом деле является более дешевой, культурно разнообразной и менее переполненной. И между тем это настоящий рай из пышных джунглей, вулканов и пляжей с чистой водой. В то же время лошади здесь по-прежнему являются основным видом транспорта, Wi-Fi очень плохой, и одновременно можно увидеть невероятный звездопад. Тем временем местные рыбаки всегда готовы предоставить туристам свежие морепродукты и рыбные блюда со своих домашних кухонь примерно за 6 долларов за тарелку. А морские прогулки в близлежащий Национальный парк Койба позволят дайверам поплавать с морскими черепахами и китовыми акулами.

11. Марокко. Весной здесь довольно прохладно, а потому ничто не помешает спокойно отправиться в деревни Атласских гор, где местные жители с радостью приглашают гостей в свои дома на чашку мятного чая. После этого можно отправиться в романтическую рыбацкую деревню Эс-Сувейру и знаменитый «синий» город Шефшауэн на холмах, которые оба могут имеют отличные открытые рынки, где покупатели могут запастись мавританскими фонарями, красочными коврами, оптовыми специями, местным аргановым маслом и стильными тапочками.

12. Мадагаскар. Этот остров славится большим разнообразием эндемичных видов. Здесь обитают золотые бамбуковые лемуры, неоновые красные лягушки, листохвостые гекконы, прыгающие крысы, жирафовые долгоносики, редчайшие утки в мире, а также можно увидеть плотоядные кувшинные растения и высоченные деревья баобаба. Отдельный интерес для путешественников представляют местные ремесла и культура – производство ванили, резьба по дереву или фабрика бумаги ручной работы.

13. Свальбард, также известный как Шпицберген. Это самая северная часть Норвегии, представляющая собой обширный полярный архипелаг в Северном Ледовитом океане. В конце весны солнце здесь никогда не опускается за горизонт, а потому внушительная доза витамина D вам гарантирована. На островах Шпицбергена можно встретить как тундру, так ледники, что идеально подходит для пеших прогулок, каякинга на айсберге, а также для наблюдения за местной дикой природой - моржами, тюленями, арктическими крачками, северными оленями и белыми медведями.

14. Нидерланды. Семь миллионов тюльпанов цветут каждую весну в садах Кекенхоф всего в 25 милях от Амстердама. Также весной здесь проходит парад цветов и фестиваль классической музыки в День матери.

Напомним, ранее National Geographic назвал топ-10 мест на планете, куда туристы-любители птиц могут отправиться понаблюдать за ними.