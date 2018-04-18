В Дубае открывают плавучий отель на базе легендарного круизного лайнера (фоторепортаж)

Круизный лайнер "Королева Елизавета II" был на ходу 40 лет, и после 10 лет простоя его наконец переоборудовали в отель с восстановлением интерьеров корабля в их фирменном стиле 1960-х годов.

В Дубае (ОАЭ) с 20-х чисел апреля 2018 года начнет принимать гостей плавучий отель "Королева Елизавета II", который до этого был одним из самых знаменитых круизных лайнеров в мире.

Фотографии будущего люксового отеля опубликовал фотосервис Reuters.

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Впервые лайнер "Королева Елизавета II" отправился в 1967 году, и с тех пор выполнил более 1400 рейсов, но теперь постоянно состыкован в порту Рашид на набережной города Дубай рядом с музеем, посвященным истории корабля.

Лайнер соврешил свой последний круиз в 2007 году, после чего был выкупленный одной дубайской фирмой, чтобы превратить его в отель. Однако из-за финансового кризиса 2008 года этот проект затянулся.

За эти годы было проведено восстановление интерьеров корабля в их фирменном стиле 1960-х годов, в комплекте с мебелью периода и морскими памятными вещами.

Около 224 номеров и люксов были изготовлены из оригинальных кают 13 категорий, включая пару королевских люксов, которые можно забронировать только по приглашению.

Кроме того, был возрожден ряд ресторанов и баров на корабле, в том числе павильон для семейного отдыха, напоминающий английский паб "Золотой Лев" и большой лаундж, где еженедельно проводятся развлекательные мероприятия в стиле кабаре.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее в Испании представили самый большой круизный лайнер в мире. Среди прочего он включает в себя 18 палуб, аквазону и бионический бар.