18 палуб и бионический бар: в Испании представили самый большой круизный лайнер в мире (фоторепортаж)

Лайнер "Симфония морей" должен отправиться в свой первый круиз уже в апреле этого года.

В испанской Малаге 27 марта 2018 года торжественно презентовали самый большой круизный лайнер в мире, который получил название "Симфония морей" (Symphony of the Seas). Завершилась церемония уже ночью грандиозным салютом на фоне подсвеченного разными цветами судна.

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Как отмечает Reuters, длина лайнера составляет 362 метра и насчитывает он 18 палуб с 2775 каютами различной категории. При этом "Симфония морей" способна вместить 6780 пассажиров и еще 2175 членов экипажа.

На борту лайнера путешественников ждут развлечения на любой вкус - казино, дискотеки, разнообразные шоу-программы, игровые комнаты, аква-зона, развлечения для детей, спортивные площадки, фитнес-студии и многое другое.

Также на борту можно заказать еду и напитки самых самых разных кухонь мира. А изюминкой здесь является бионический бар, где гостей будут обслуживать роботы.

Ожидается, что в первый круиз этот лайнер отправится уже в апреле 2018 года из Барселоны, весь летний сезон проведет в путешествиях по Средиземному морю, ну а дальше уже отправится курсировать по Карибскому морю - традиционному направлению для компании-владельца судна Royal Caribbean Cruises.

Как сообщал УНИАН, ранее в Дубае рядом открыли самый высокий в мире отель.