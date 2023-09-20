Даже в Европе можно найти несколько направлений, где тепло зимой.

С приближением зимы, когда темные ночи становятся неприлично длинными, а погода за окном совершенно не радует теплом, жители Европы все чаще начинают задумываться о том, чтобы отправиться куда-то погреться на солнышке.

Эксперты по путешествиям из The Independent назвали семь популярных туристических направлений по всему миру, где жарко в декабре.

1. Канкун, Мексика. Средняя температура в декабре – +25°C, солнечных часов в день – 6. Этот город на полуострове Юкатан в Мексике имеет репутацию любимого места для весенних каникул среди жителей Запада, но и зимой здесь отличные условия для отдыха. Декабрьская температура около 30°C, километры белого песка и изумрудные воды делают это место идеальным для того, чтобы совместить зимнее солнце с яркой местной культурой.

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2. Лансароте, Испания. Средняя температура в декабре – +18°C, солнечных часов в день – 6. Испанские Канарские острова являются одним из немногих европейских направлений, где сохраняется теплая погода в течение всей зимы, и даже в декабре на Лансароте можно ожидать температуру до 22°C. Этот живописный остров усеян более чем 300 вулканическими конусами, черными скальными образованиями, похожими на луну, и золотыми прибрежными зонами.

3. Маскат, Оман. Средняя температура в декабре – +23°C, солнечных часов в день – 9. Столица Омана расположена между Оманским заливом и высокими горами Хаджар, которые идеально дополняют городские пейзажи с белоснежными зданиями.

4. Сидней, Австралия. Средняя температура в декабре – +21°C, солнечных часов в день – 8. Пока в Европе начинается зима, в Австралию приходит лето – и именно в ее столице можно посетить одни из самых узнаваемых достопримечательностей страны, например, знаменитый Оперный театр.

5. Бангкок, Тайланд. Средняя температура в декабре – +27°C, солнечных часов в день – 9. Существует сразу несколько причин, по которым Бангкок становился самым посещаемым городом в мире в течение последних нескольких лет. С одной стороны, это отправная точка для дальнейшего путешествия к популярным пляжам Пхукета или уютным островам Ко Липе или Ко Самуи, с другой стороны, в столице Таиланда гости могут окунуться в полный развлечений безумный город.

6. Кейптаун, Южная Африка. Средняя температура в декабре – +22°C, солнечных часов в день – 11. Столица Южной Африки вступает в лето в декабре, что делает его одним из лучших месяцев для посещения города. В это время туристы могут как отдохнуть на местных пляжах, так и исследовать местные природные достопримечательности при комфортной температуре.

7. Пафос, Кипр. Средняя температура в декабре – +15°C, солнечных часов в день – 6. Хотя Пафос и менее теплый, чем более отдаленные места, он является одним из самых надежных мест в Европе для поисков зимнего солнца, куда можно добраться всего за пару часов. В декабре туристам здесь гарантированы комфортные условия для приятных прогулок у моря или изучения древних руин.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты назвали самые теплые направления в Европе на осень 2023 года.

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