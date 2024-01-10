Отменены около 80% поездов дальнего следования, что повлияет на планы поездок миллионов людей.

В Германии в ночь на среду, 10 января 2024 года, началась трехдневная забастовка профсоюза немецких машинистов (GDL), которые решили присоединиться к продолжающемуся протесту машинистов грузового транспорта, начавшемуся накануне вечером. Немецкие железнодорожники бастуют уже не впервые, но в этом году они настроены более решительно.

Как пишет Deutsche Welle со ссылкой на железнодорожный концерн Deutsche Bahn (DB), его работники бастуют с 02:00. Ожидается, что всеобщая забастовка немецких железнодорожников продлится до 18:00 пятницы, 12 января. До этого будет действовать временное чрезвычайное расписание DB, в котором отменены около 80% поездов дальнего следования, что повлияет на планы поездок миллионов людей.

Как пояснили в DB, чрезвычайное расписание предлагает "только очень ограниченный спектр услуг" междугородних, региональных поездов и электричек ближнего сообщения (S-Bahn). Ограничения на региональные перевозки варьируются в зависимости от региона.

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Пассажирам рекомендуют по возможности отложить поездки в указанный период или узнавать на официальном сайте DB актуальность сообщения. Билеты на отмененные поезда останутся действительными – их можно будет использовать после забастовки.

Что требуют немецкие железнодорожники

Нынешняя забастовка немецких железнодорожников – уже третья и самая продолжительная в рамках спора о заработной плате между профсоюзом GDL и немецким национальным перевозчиком DB. Железнодорожная компания Transdev также присоединилась к забастовщикам.

Машинисты начали проводить забастовки осенью 2023 года после провала тарифных переговоров между профсоюзом и концерном DB. Представители профсоюза требуют сократить рабочее время с 38 до 35 часов в неделю, повысить зарплаты на 555 евро и предоставить машинистам 3000 евро единовременной компенсации за инфляцию. Железнодорожный концерн считает эти требования невыполнимыми и готов говорить только о расширении имеющихся дополнительных моделей рабочего времени.

Ранее в GDL объявили о "рождественском перемирии", которым, по мнению руководства профсоюза, в DB "не воспользовались, чтобы сделать достойное обсуждения предложение". Компромисс, представленный концерном 5 января, в профсоюзе назвали "несущественным и оскорбительным".

Ранее путешественников уже предупредили, что в течение 2024 года в Германии возможны постоянные проблемы с поездами, ведь железнодорожники будут устраивать забастовки регулярно, пока их требования не будут выполнены.

Как сообщал УНИАН, ранее аналитики Bloomberg констатировали, что в 2023 году Германия, которая имеет наибольшую экономику в ЕС, находилась в рецессии на фоне энергетических и инфраструктурных проблем, спада глобального спроса и отставания в гонке за доминирование электромобилей. Ситуация также осложняется забастовками железнодорожников и фермеров, которые сейчас продолжаются в стране.

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