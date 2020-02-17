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В Японии состоялся ежегодный "Голый фестиваль" (фото, видео)

15:00, 17 февраля 2020
Новости туризма
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В Японии в префектуре Окаяма в южной части острова Хонсю состоялся ежегодный «Голый фестиваль», который призван благословить страну на хороший урожай, процветание и благополучие.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на CNN.

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Фестиваль по-японски называется «Хадака Мацури». Он ежегодно в третью субботу февраля собирает около 10 тысяч участников-мужчин, которые одеты только в традиционные повязки «фундоси» и белые носки «таби».

Событие происходит в храме Сайдайджи Каннонин. Вечером мужчины около двух часов бегают по территории храма и обливают себя холодной водой.

Потом они все заходят в главное помещение храма. Там священнослужители бросают в толпу 100 веточек и две счастливые 20-сантиметровые палочки «шинги».

Участники пытаются схватить их, ведь, по традиции, они гарантируют удачный год. Все это событие длится около 30 минут.

Отметим, что фестиваль развился из ритуала, который появился 500 лет назад. Тогда жители села соревновались за бумажные талисманы, которые выдал священник храма Сайдайджи Каннонин.

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