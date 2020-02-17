В Японии состоялся ежегодный "Голый фестиваль" (фото, видео)

Фестиваль по-японски называется "Хадака Мацури".

В Японии в префектуре Окаяма в южной части острова Хонсю состоялся ежегодный «Голый фестиваль», который призван благословить страну на хороший урожай, процветание и благополучие.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на CNN.

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Фестиваль по-японски называется «Хадака Мацури». Он ежегодно в третью субботу февраля собирает около 10 тысяч участников-мужчин, которые одеты только в традиционные повязки «фундоси» и белые носки «таби».

Событие происходит в храме Сайдайджи Каннонин. Вечером мужчины около двух часов бегают по территории храма и обливают себя холодной водой.

Потом они все заходят в главное помещение храма. Там священнослужители бросают в толпу 100 веточек и две счастливые 20-сантиметровые палочки «шинги».

Участники пытаются схватить их, ведь, по традиции, они гарантируют удачный год. Все это событие длится около 30 минут.

L'édition 2019 en vidéo :pic.twitter.com/jKUNXOEar0 — ⛩ Ryo Saeba ⛩ (@Ryo_Saeba_3) February 17, 2019

Отметим, что фестиваль развился из ритуала, который появился 500 лет назад. Тогда жители села соревновались за бумажные талисманы, которые выдал священник храма Сайдайджи Каннонин.