В Японии состоялся ежегодный "Голый фестиваль" (фото, видео)
В Японии в префектуре Окаяма в южной части острова Хонсю состоялся ежегодный «Голый фестиваль», который призван благословить страну на хороший урожай, процветание и благополучие.
Об этом сообщает Громадське со ссылкой на CNN.
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Фестиваль по-японски называется «Хадака Мацури». Он ежегодно в третью субботу февраля собирает около 10 тысяч участников-мужчин, которые одеты только в традиционные повязки «фундоси» и белые носки «таби».
Событие происходит в храме Сайдайджи Каннонин. Вечером мужчины около двух часов бегают по территории храма и обливают себя холодной водой.
Потом они все заходят в главное помещение храма. Там священнослужители бросают в толпу 100 веточек и две счастливые 20-сантиметровые палочки «шинги».
Участники пытаются схватить их, ведь, по традиции, они гарантируют удачный год. Все это событие длится около 30 минут.
L'édition 2019 en vidéo :pic.twitter.com/jKUNXOEar0— ⛩ Ryo Saeba ⛩ (@Ryo_Saeba_3) February 17, 2019
Отметим, что фестиваль развился из ритуала, который появился 500 лет назад. Тогда жители села соревновались за бумажные талисманы, которые выдал священник храма Сайдайджи Каннонин.