Авиакомпания ввела усиленные меры гигиены для обеспечения здоровья и безопасности как пассажиров, так и экипажа.

Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air со 2 октября запустит рейсы из Киева и Львова в Братиславу (Словакия).

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, стоимость билетов – от 309 грн в одну сторону.

Читайте такжеWizz Air будет брать деньги за предоставление мест рядом: сколько стоит услуга

Восстановление перелетов

В пресс-службе подчеркнули, что восстановление перелетов зависит от решения органов власти оставить или удалить Словакию из списка стран «зеленой» зоны.

«Если ее исключают из перечня, выполнение рейсов, соединяющих украинские города с Братиславой, будет отложено соответственно», - говорится в сообщении.

Меры гигиены

Отмечается, что авиакомпания ввела усиленные меры гигиены для обеспечения здоровья и безопасности как пассажиров, так и экипажа.

«В частности, в течение перелета пассажиры должны носить защитные маски, а экипаж - перчатки. Пассажирам без масок запрещено совершать посадку на борт самолета, однако новую маску они могут всегда приобрести вместе с набором для дезинфекции (1 маленькая бутылка дезинфицирующего геля, 2 пары перчаток, 2 маски, 6 дезинфицирующих салфеток). В салонах регулярно проводят дезинфекцию, а с соблюдением графика уборки все самолеты авиакомпании дополнительно дезинфицируются ночью противовирусным раствором», - говорится в сообщении.

Wizz Air

Wizz Air - крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, выполняющий рейсы по более 700 маршрутам с 25 баз, соединяя 155 направлений в 45 странах.

Хронология событий

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Александр Куницкий