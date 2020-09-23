Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air со 2 октября запустит рейсы из Киева и Львова в Братиславу (Словакия).
Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, стоимость билетов – от 309 грн в одну сторону.
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Восстановление перелетов
В пресс-службе подчеркнули, что восстановление перелетов зависит от решения органов власти оставить или удалить Словакию из списка стран «зеленой» зоны.
«Если ее исключают из перечня, выполнение рейсов, соединяющих украинские города с Братиславой, будет отложено соответственно», - говорится в сообщении.
Меры гигиены
Отмечается, что авиакомпания ввела усиленные меры гигиены для обеспечения здоровья и безопасности как пассажиров, так и экипажа.
«В частности, в течение перелета пассажиры должны носить защитные маски, а экипаж - перчатки. Пассажирам без масок запрещено совершать посадку на борт самолета, однако новую маску они могут всегда приобрести вместе с набором для дезинфекции (1 маленькая бутылка дезинфицирующего геля, 2 пары перчаток, 2 маски, 6 дезинфицирующих салфеток). В салонах регулярно проводят дезинфекцию, а с соблюдением графика уборки все самолеты авиакомпании дополнительно дезинфицируются ночью противовирусным раствором», - говорится в сообщении.
Wizz Air
Wizz Air - крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, выполняющий рейсы по более 700 маршрутам с 25 баз, соединяя 155 направлений в 45 странах.
Хронология событий
- 29 апреля 2020 года Wizz Air заявила о том, что откроет базу в аэропорту «Львов» и запускает 7 новых маршрутов из Украины.
- Wizz Air с 1 мая ввела новые правила во время полетов на период пандемии коронавируса.
- 3 августа 2020 года Wizz Air отменила рейсы из Украины в Эстонию через день после возобновления.
- 31 августа 2020 года Wizz Air отменила все рейсы между Украиной и Венгрией на сентябрь.
- Авиакомпания Wizz Air в начале сентября запустила рейсы из Киева и Львова в Пардубице (Чехия).
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