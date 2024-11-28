Хотя зимние спортивные курорты можно найти по всему миру, некоторые направления обходятся дороже других, когда дело доходит до получения медицинской помощи при травмах.

Новые данные показали, что переломы ног являются наиболее распространенными травмами во время зимних видов спорта, а Канада является одним из самых дорогих мест в мире для лечения, если вы получили травму.

Страховая компания Aviva проанализировала свои данные по страховым случаям, чтобы выявить наиболее распространенные и дорогостоящие травмы в течение сезона зимних видов спорта с декабря 2023 года по апрель 2024 года, в период, когда большинство людей будут кататься на склонах горных курортов по всему миру, пишет The Independent.

Отмечается, что в этом году переломы ног стали самой распространенной травмой, по данным страховщика, превзойдя вывихи, которые были наиболее распространенными в 2023 году, но теперь занимают лишь третье место по распространенности в 2024 году.

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Лечение переломов ног обходится в среднем в 8000 долларов, что делает его вторым по стоимости, в то время как вывихи обходятся чуть более чем в два раза.

На втором месте находятся переломы ребер, травма, которая также вышла на первое место как самая дорогая травма для лечения. Это более чем вдвое превышает среднюю стоимость в 2023 году и почти вдвое превышает стоимость других распространенных травм, полученных в зимних видах спорта, таких как перелом ключицы или вывихи.

Хотя зимние спортивные курорты можно найти по всему миру, некоторые направления обходятся дороже других, когда дело доходит до получения медицинской помощи при травмах, полученных во время катания на снегу.

Канада превзошла Соединенные Штаты как самая дорогая страна в лечении травм, полученных в зимних видах спорта. Австрия занимает третье место.На другом конце таблицы находится Швеция, самая дешевая страна из первой десятки.

Сюзанна Кейн, эксперт по страховым случаям в Aviva, сказала, что крайне важно проверить данные вашего полиса, чтобы убедиться, что у вас есть правильное покрытие для зимних видов спорта. Она пояснила:

"Вот почему крайне важно проверить документы вашего полиса и убедиться, что у вас есть соответствующее покрытие для вашего места назначения и запланированных мероприятий Во многих случаях вам может потребоваться выбрать "покрытие для зимних видов спорта", которое предлагает дополнительную защиту от таких вещей, как кража или повреждение лыжного снаряжения, закрытие трасс и задержки из-за лавин, в дополнение к медицинскому лечению, которое может быть чрезвычайно дорогим во многих странах, особенно в Соединенных Штатах или Канаде".

Новости туризма

Несмотря на то, что в Таиланде находятся самые переполненные туристами города, именно в этой стране приезжие чаще всего чувствуют себя чужаками.

Об этом свидетельствуют данные свежего исследования компании Ubuy, основанного на таких ключевых факторах, как уровень владения английским языком, дружелюбие и безопасность. В исследование также были включены некоторые другие показатели, такие как ежегодные международные туристические прибытия и количество эмигрантов.

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