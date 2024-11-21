Эту систему ПВО Канада обещала передать еще в прошлом году.

Министр обороны Канады Билл Блэр сообщил о передаче Украине зенитный ракетный комплекс средней дальности NASAMS.

"Мы тесно сотрудничали с американцами и производителем Raytheon над сбором этой системы и ее доставкой", - сказал он в Оттаве журналистам, пишет "Укринформ".

По словам министра, сейчас система ПВО находится в Польше и вскоре ее переправят через границу. Также Блэр добавил, что премьер-министр Канады ранее уже провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, сообщив ему о поступлении вскоре NASAMS.

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"Мы работаем с украинцами, чтобы как можно скорее доставить эту систему, приобретенную Канадой для Украины. Ожидаю, что вскоре сможем сказать значительно больше", - сказал чиновник.

ЗРК NASAMS от Канады

Как сообщал УНИАН, еще 10 января 2023 года Канада объявила о намерении предоставить Украине зенитно-ракетный комплекс NASAMS американского производства стоимостью 406 миллионов долларов.

Тогда Блэр объяснял, что причиной задержки стали проблемы с финансированием поставки со стороны США. Американцы должны были профинансировать завершение контрактов с производителем Kongsberg Defense and Aerospace. Блэр отмечал, что США столкнулись с определенными трудностями. По его словам, без комбинированного соглашения на приобретение NASAMS в рамках обычного процесса закупок понадобились бы годы. Министр подчеркивал, что все стороны понимают важность проекта.

В начале ноября Зеленский объявил, что долгожданный зенитно-ракетный комплекс NASAMS от Канады доставят в ближайшее время.

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