Несмотря на то, что в Таиланде находятся самые переполненные туристами города, именно в этой стране приезжие чаще всего чувствуют себя чужаками.
Об этом свидетельствуют данные свежего исследования компании Ubuy, основанного на таких ключевых факторах, как уровень владения английским языком, дружелюбие и безопасность. В исследование также были включены некоторые другие показатели, такие как ежегодные международные туристические прибытия и количество эмигрантов.
"Во время путешествия язык, безопасность и дружелюбие местных жителей играют решающую роль в формировании опыта. Это исследование подчеркивает, что некоторые страны, несмотря на свою яркую культуру и популярные туристические места, все еще могут казаться чужими и сложными для посетителей", – цитирует представителя Ubuy издание Daily Express.
По его словам, все эти факторы могут заставить путешественника почувствовать себя в этих странах чужим и создать у него впечатление, будто емц здесь не рады.
Таиланд возглавил антирейтинг, получив 98,9 баллов из 100, в частности из-за очень низкого уровня владения английским языком.
"Несмотря на то, что Таиланд занимает высокие позиции в рейтинге дружелюбия, языковой барьер и умеренный индекс безопасности могут заставить туристов чувствовать себя оторванными от мира и вне зоны комфорта. Несмотря на теплые улыбки, полная интеграция в местную среду все еще может быть сложной", – отмечают авторы исследования.
Второе место досталось ОАЭ с общим баллом 96,9 из 100. Низкий балл владения английским языком и слабый рейтинг дружелюбия делают страну менее гостеприимной для путешественников, которые не знакомы с местной культурой или языком.
10 стран мира, где туристы чаще всего чувствуют себя чужими
- Таиланд
- Объединенные Арабские Эмираты
- Мексика
- Индонезия
- Китай
- Вьетнам
- Япония
- Бразилия
- Индия
- Турция
Как сообщал УНИАН, ранее эксперты издательства о путешествиях Fodor's назвали 15 мест на планете, куда не стоит ехать в 2025 году, ведь эти потрясающие туристические направления разрушаются под бременем собственной популярности.
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