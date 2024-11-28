Возглавила антирейтинг одна из самых популярных среди туристов стран Азии.

Несмотря на то, что в Таиланде находятся самые переполненные туристами города, именно в этой стране приезжие чаще всего чувствуют себя чужаками.

Об этом свидетельствуют данные свежего исследования компании Ubuy, основанного на таких ключевых факторах, как уровень владения английским языком, дружелюбие и безопасность. В исследование также были включены некоторые другие показатели, такие как ежегодные международные туристические прибытия и количество эмигрантов.

"Во время путешествия язык, безопасность и дружелюбие местных жителей играют решающую роль в формировании опыта. Это исследование подчеркивает, что некоторые страны, несмотря на свою яркую культуру и популярные туристические места, все еще могут казаться чужими и сложными для посетителей", – цитирует представителя Ubuy издание Daily Express.

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По его словам, все эти факторы могут заставить путешественника почувствовать себя в этих странах чужим и создать у него впечатление, будто емц здесь не рады.

Таиланд возглавил антирейтинг, получив 98,9 баллов из 100, в частности из-за очень низкого уровня владения английским языком.

"Несмотря на то, что Таиланд занимает высокие позиции в рейтинге дружелюбия, языковой барьер и умеренный индекс безопасности могут заставить туристов чувствовать себя оторванными от мира и вне зоны комфорта. Несмотря на теплые улыбки, полная интеграция в местную среду все еще может быть сложной", – отмечают авторы исследования.

Второе место досталось ОАЭ с общим баллом 96,9 из 100. Низкий балл владения английским языком и слабый рейтинг дружелюбия делают страну менее гостеприимной для путешественников, которые не знакомы с местной культурой или языком.

10 стран мира, где туристы чаще всего чувствуют себя чужими

Таиланд Объединенные Арабские Эмираты Мексика Индонезия Китай Вьетнам Япония Бразилия Индия Турция

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты издательства о путешествиях Fodor's назвали 15 мест на планете, куда не стоит ехать в 2025 году, ведь эти потрясающие туристические направления разрушаются под бременем собственной популярности.

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