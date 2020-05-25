Президент в океане и открытие баров: журналисты показали, как Европа выходит из карантина (видео)

Ученые из Сингапурского университета прогнозируют, что пандемия коронавируса может завершиться в декабре.

В Европе продолжают снимать карантин, введенный из-за коронавируса. Сегодня частично восстановится жизнь в Мадриде и Барселоне. Там откроются бары, рестораны, маленькие магазины, музеи. Испанская власть сопротивлялась до последнего, потому что эти два города пострадали больше всего.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Утро.

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Это – бар "Тетя Лучок" в самом центре Мадрида. Уже сегодня здесь смогут обслуживать клиентов. Впрочем, работать можно только на террасе, а также с вполовину меньшим количеством столов. В "Тете Лучке" для летней площадки просто нет места.

Владелец говорит, чтобы выжить, нужны туристы и ослабление регулировок. "Мой бар живет с туризма. Мадрид живет с туризма. Испания живет с туризма. Я не хочу влезать в политику, однако эти новые правила не слишком умные", - считает владелец бара Алехандро Мартинез.

Президент Португалии Марселу Рибелу де Соза начал купаться в океане вблизи Лиссабона. Прибыл сюда вместе с премьером, чтобы показать людям, что возвращается нормальная жизнь.

Зато в Бразилии ситуация остается сложной. Там уже 22 тысячи смертей. По количеству больных, а это более 365 тысяч, страна вторая в мире после США. Карантин здесь не вводили, ведь президент Жаир Болсанаро считает, что вирус все равно не остановить. Впрочем, во многих регионах ограничения все же действуют по решению местной власти.

Из-за ситуации в Бразилии США уже запретили въезд оттуда на свою территорию. В самой же Америке опасаются второй вспышки коронавируса. Там сейчас длинные выходные в честь Дня памяти погибших военных. В нескольких штатах их отметили своеобразно: шумными вечеринками без соблюдения каких-либо санитарных требований. В частности, несколько сотен человек собрались на популярном пляже в штате Флорида. В итоге там началась стрельба, приехала полиция и всех разогнала.

В свою очередь, ученые из Сингапурского университета прогнозируют, что пандемия коронавируса может завершиться в декабре. Говорят, это показала математическая модель, построенная мощным искусственным интеллектом.

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