Намибия полна потусторонних пустынных ландшафтов и дикой природы, которая приспособилась к некоторым из самых суровых условий на планете.

Обладая превосходным качеством жизни и обилием увлекательной дикой природы, Намибия быстро приобретает репутацию места, где можно по-настоящему отдохнуть от суеты жизни. Об этом пишет Daily Express.

Страна, расположенная на западном побережье Африки, предлагает теплую погоду круглый год. Считающаяся одной из самых безопасных стран континента, Намибия обширна и малонаселенна, она охватывает впечатляющие 824 292 квадратных километров. С населением в 3,1 миллиона человек Намибия является одной из самых малонаселенных стран в мире, что в основном обусловлено ​​ее засушливой и полузасушливой средой, ведь большие части страны занимают пустыни.

Интересно, что население там неравномерно распределено, большая часть людей проживает в северной половине страны, особенно вблизи границы с Анголой, где выпадает больше осадков. Южные и прибрежные регионы практически необитаемы.

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Намибия также полна потусторонних пустынных ландшафтов и дикой природы, которая приспособилась к некоторым из самых суровых условий на планете.

"Виндхук, столица Намибии, - небольшой, но дружелюбный, космополитичный город с достаточным количеством шума, чтобы сделать его захватывающим, но здесь нет толп туристов, поэтому вы можете быть уверены в том, что не будете толкаться локтями с людьми на его улицах, которые усеяны кафе", - сказано в статье.

Отмечается, что одной из самых впечатляющих достопримечательностей Намибии является Соссусфлей - потрясающее высохшее озеро, которое славится своими возвышающимися красными песчаными дюнами. Это одно из лучших мест в мире для посещения в апреле.

Дюны в Соссусфлей являются одними из самых высоких в мире, многие из них достигают более 200 метров. Самая высокая из этих дюн, прозванная Большим Папочкой, возвышается примерно на 325 метров. Еще одна известная дюна - Дюна 45, которая популярна для восхода и заката солнца благодаря своему доступному расположению.

Важно, что соссусфлей является частью пустыни Намиб, которая считается старейшей пустыней в мире, насчитывающей не менее 55 миллионов лет.

Апрель знаменует собой конец сезона дождей, и это прекрасное время для посещения Намибии. Туристы могут ожидать более умеренных температур около 25 °C и меньшей влажности, чем в предыдущие месяцы.

Намибия очаровывает тех, кто ее посещает, один пользователь написал на Reddit, что эта африканская страна "не от мира сего":

"Каждая фотография оттуда выглядит не от мира сего. Буквально как другая планета".

Новости туризма

Ифран является самым холодным городом Африки, который известен своим снегом, замерзшими озерами и горнолыжным спортом с низкими температурами, которые зимой могут опускаться до -11 градусов.

Также Ифран является рекордсменом по самой низкой температуре на всем африканском континенте. В частности, в феврале 1935 года в городе была зафиксирована минимальная температура -23,9°C.

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