Украина восстановит авиасообщение с 15 июня – решение Кабмина

Обязательное требование для путешественников - масочный режим.

С 15 июня должно восстановиться принятия и отправления воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки авиационным транспортом.

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Соответствующее решение приняло правительство на сегодняшнем заседании, утверждая график восстановления транспортного сообщения в Украине.

«Работа транспорта в Украине будет постепенно восстанавливаться уже с 22 мая. Регионы Украины, в которых за последние 7 дней на 100 тысяч населения насчитывается в среднем менее 12-ти новых случаев COVID-19, среднее количество ПЦР и ИФА тестирований составляет более 12-ти, а загруженность коек в больницах, куда госпитализируют пациентов с коронавирусом, составляет менее 50%, могут ослабить противоэпидемиологические мероприятия и постепенно восстанавливать работу транспорта», - написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем телеграмм-канале.

Криклий отметил, что обязательное требование для путешественников - масочный режим, температурный скрининг работников, постоянная дезинфекция транспорта.