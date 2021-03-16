Самую высокую гору мира Эерест открывают для туристов впервые с начала пандемии.
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Как говорится в сюжете ТСН, свои заявки на покорение вершины в почти девять километров уже подали более 3 сотен человек.
Местные власти тем временем радуются: примерно столько людей поднимались на Эверест в 2019 году - еще до пандемии.
В этом году одним из первых покорить вершину готовится 30-летний принц Бахрейна. Представитель монаршей семьи уже прибыл в Непал вместе с командой. Они сейчас проходят тренировки, и уже через несколько недель, когда потеплеет, отправятся в поход.
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