COVID-паспорт могут получить те, кто переболел, прошел вакцинацию или имеет отрицательный тест.

Власти Франции ужесточат правила использования COVID-паспортов. Теперь пойти в кафе, воспользоваться транспортом можно будет тем, кто прошел вакцинацию от COVID-19, переболел или имеет отрицательный тест на коронавирус.

Об этом сообщает DPA.

Новые правила предусматривают обязательную вакцинацию медиков до 15 сентября и будут действовать до середины ноября. При этом применяться они будут в отношении всех граждан старше 18 лет. В то же время дети о 12 до 17 лет должны будут предоставлять COVID-свидетельство с 30 сентября.

COVID-паспорт необходим при посещении ресторанов, междугородних автобусов, самолетов, ярмарок, учреждений здравоохранений, кинотеатров, музеев или масштабных мероприятий.

Читайте такжеВенгрия сняла COVID-ограничения на границе для украинцев: условия въездаПо словам министра здравоохранения Оливье Верана, отрицательный тест на COVID-19 будет действовать в течение 72 часов. Кроме того, будут разрешены самостоятельные тесты на коронавирус, если они проводятся под наблюдением врача.

Как ранее сообщал УНИАН, власти Италии обяжут некоторых граждан предъявлять COVID-паспорта. Для получения документа необходимо пройти полый курс вакцинации, проходить тестирование или переболеть COVID-19.

Автор: Анастасия Горбачева