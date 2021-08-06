Власти Италии введут обязательные COVID-паспорта для учителей, педагогов и студентов.

Власти Италии обяжут некоторых граждан предъявлять COVID-паспорта. Для получения документа необходимо пройти полый курс вакцинации, проходить тестирование или переболеть COVID-19.

Об этом пишет dpa International.

COVID-паспорта будут обязательны для учителей, преподавателей и студентов итальянских университетов.

По словам министра здравоохранения Роберто Сперансу, преподаватели, которые не предоставят необходимые документы к началу учебного года, будут отстранены от работы через пять дней.

Читайте такжеВ ЕС должны в ближайшее время разрешить въезд для привитых вакциной CoronaVac - ЛяшкоКроме того, с 6 августа все желающие посетить ресторан, музей, бассейн, спа, а также любое культурное или спортивное мероприятие должны предъявить COVID-паспорт. Данное требование касается людей старше 12 лет. В случае нарушения данного правила придется заплатить штраф, но его размер не указан.

Также начиная с сентября COVID-паспорт будет обязателен в поездах и автобусах дальнего следования, а также на паромах и самолетах.

Как ранее сообщал УНИАН, украинские сертификаты вакцинации не дают возможности свободно отправиться путешествовать в страны Евросоюза. Несмотря на то, что украинское государство оказалось в "зеленой зоне", каждая из стран ЕС в индивидуальном порядке будет решать, пускать ли ей на свою территорию туристов из Украины.

Автор: Анастасия Горбачева