Страны-победители рейтинга идеально сочетают в себе условия для работы и отдыха.

Португалию, которая также является одним из самых востребованных туристических направлений мира, признали самой популярной страной для цифровых кочевников в 2024 году.

Согласно свежему исследованию CEOWORLD magazine, Португалия стала лучшим местом для удаленщиков благодаря уникальному сочетанию доступности, качества жизни и развитию технологий. По сравнению со многими другими странами Западной Европы, Португалия имеет относительно низкую стоимость жизни, включая проживание, питание, транспорт и развлечения. Все это делает ее привлекательным вариантом для тех, кто ищет гармоничное сочетание работы и отдыха. При этом Португалия предлагает привлекательные варианты виз и программ проживания для граждан стран, не входящих в ЕС.

Испания заняла второе место в рейтинге по количеству эмигрантов и цифровых кочевников. Страна сочетает в себе традиции и современность, предлагая уникальный микс яркой культуры, хороших условий проживания и цифровых технологий. При этом у страны есть несколько программ приема цифровых кочевников.

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Третьим по популярности среди удаленщиков направлением мира в 2024 году стала Греция, которая предлагает идеальное сочетание древней истории и современных возможностей для тех, кто ищет баланс между работой и путешествиями. Ну а известное на весь мир греческое гостеприимство облегчает цифровым кочевникам интеграцию в местное общество. Греция также предлагает выгодные программы для цифровых кочевников.

10 самых популярных среди цифровых кочевников стран мира

1. Португалия.

2. Испания.

3. Греция.

4. Италия.

5. ОАЭ.

6. Турция.

7. Венгрия.

8. Мексика.

9. Таиланд.

10. Болгария.

Как сообщал УНИАН, ранее популярная платформа по бронированию жилья Booking.com назвала самые гостепримные туристические направления в 2024 году. Один из городов Португалии попал в тройку лидеров.

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