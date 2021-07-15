Правительство Венгрии выполнило договоренность о включении железной дороги в транзитные маршруты.

Венгрия разрешила украинским гражданам совершать транзитные путешествия по железной дороге через свою территорию в Австрию.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий кулеба сообщил в микроблоге Twitter.

"Неделю назад договорился с Петером Сийярто, что Венгрия разрешит транзит в Австрию для украинцев, путешествующих поездом. Правительство Венгрии выполнило договоренность и включило железную дорогу в транзитные маршруты. Как раз когда восстанавливается действие безвиза. Расширяем свободу путешествий украинцев", - сообщил Кулеба.

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Въезд украинцев в Венгрию

"Укрзализныця" в связи со стабилизацией ситуации с распространением коронавирусной инфекции с 1 июня возобновила международное сообщение при содействии железнодорожных администраций Австрии и Венгрии.

Венгрия стала первой страной-членом Европейского Союза, которая признала украинские свидетельства о полной вакцинации и открыла границы для украинцев с 11 июня.

Позже Австрия открыла свои границы для украинцев.

По информации Госпогранслужбы, 7 июля венгерская сторона возобновила пропуск лиц и транспортных средств через пункты пропуска "Лонья" и "Барабаш".

Пункт пропуск "Косино - Барабаш" работает с 8:00 до 20:00 (по киевскому времени), а пункт пропуска "Звонково - Лонья" - с 8:00 до 19:00.

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Автор: Виталий Саенко