"Укрзализныця" возобновила курсирование поезда Киев-Вена. Первые пассажиры отправились в Австрию через Венгрию с Центрального вокзала столицы 1 июня в 14:07.
"Он (поезд, - УНИАН.) будет курсировать через Будапешт, и уже завтра к обеду пассажиры смогут выпить знаменитого венского кофе", - говорится на Facebook-странице УЗ. Кроме того, опубликовано фото, как выглядит поезд внутри.
Поезд Киев-Вена: что известно о его курсировании
Поезд будет курсировать ежедневно по следующему графику: отправляться с Центрального киевского вокзала в 14:07, проходить через Будапешт (в 8:20) и прибывать в Вену в 11:21 следующего дня. В обратном направлении поезд будет отправляться в 16:42 и прибывать в Киев в 17:22 следующего дня.
Билеты на поезд "Киев-Вена" можно приобрести в международных билетных кассах вокзалов.
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