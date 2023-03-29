Цифровизация визовой процедуры упростит подачу заявления для туристов на получение шенгенской визы и снизит риски безопасности.

Послы стран-членов ЕС согласовали переговорный мандат Совета Евросоюза по предложению о цифровизации процедуры получения шенгенских виз. Предложение вводит возможность подачи заявления на получение визы онлайн и заменяет текущую визовую наклейку в паспорте на цифровую визу.

Как сообщает пресс-служба Совета Европейского союза, идея направлена на повышение эффективности процедуры подачи заявления на получение визы и повышение безопасности в Шенгенской зоне.

На основе переговорного мандата, согласованного сегодня, глава Евросовета начнет переговоры с Европейским парламентом для согласования окончательной формулировки. На сегодня в Совете ЕС председательствует Швеция.

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"Цифровая шенгенская виза упростит подачу заявления для законных путешественников, и в то же время поможет сделать Шенгенскую зону более безопасной. Онлайн-заявки сократят количество поездок в консульство для путешественников и упростят процесс для национальных администраций. В то же время, цифровая виза положит конец риску фальсификации и кражи визовой наклейки", - заявила министр миграции Швеции Мария Мальмер Стенергард.

Как будут выдаваться цифровые шенгенские визы

В рамках новых правил планируется создать единый веб-сайт, через который будут подаваться все заявления на получение шенгенских виз. Платформа будет направлять поданные заявления в соответствующие национальные визовые системы.

На этом веб-сайте заявители на получение визы смогут ввести все соответствующие данные, загрузить электронные копии своих проездных и подтверждающих документов и оплатить визовые сборы. Они также будут уведомлены о решении относительно выдачи визы или отказе в ней.

При этом, личное присутствие в консульстве будет необходимо только тем людям, кто подает документы впервые, либо чьи биометрические данные устарели, или лицам с новым проездным документом.

Когда человек намерен посетить несколько стран Шенгенской зоны, платформа автоматически определит, какая из них отвечает за рассмотрение заявки, исходя из продолжительности пребывания. Тем не менее, заявитель также сможет указать, должна ли заявка быть обработана конкретным государством-членом в соответствии с целью поездки.

Согласно предлагаемым новым правилам, визы будут выдаваться в цифровом формате в виде двумерного штрих-кода с криптографической подписью. Это снизит риски безопасности, связанные с поддельными и украденными визовыми наклейками.

Шенгенские визы - что было раньше

Недавние вызовы в области миграции и безопасности существенно изменили контекст визовой политики Евросоюза, отметили в пресс-службе Совета ЕС. Кроме того, пандемия COVID-19 значительно замедлила визовые операции и создала потребность в дополнительных цифровых процедурах.

В то же время технологические разработки предоставляют новые функции безопасности и возможности сделать процедуры более плавными и эффективными как для заявителей на визу, так и для национальных властей.

В этом контексте 27 апреля 2022 года Еврокомиссия представила законодательное предложение, направленное на цифровизацию визовой процедуры.

Безвизовый режим для украинцев

Отметим, что с 11 июня 2017 года для украинцев, обладающих биометрическими заграничными паспортами, действует безвизовый режим для краткосрочных поездок в 30 стран Евросоюза и Шенгенской зоны. Он позволяет находиться и свободно перемещаться по Европе не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

В 2018 году Совет Европы согласовал создание европейской системы информации о путешествиях и авторизации (ETIAS). Главная ее задача - повысить внутреннюю безопасность стран ЕС и предотвратить нелегальную иммиграцию.

Что такое система ETIAS

Система предусматривает необходимость предварительной регистрации для туристов из стран, с которыми действует безвизовый режим. ETIAS не является аналогом визы, поскольку анкета не предусматривает подтверждения цели въезда или предоставления других сопроводительных документов.

Когда систему запустят, украинцы с биометрическими паспортами должны будут предварительно зарегистрироваться в новой системе, заполнив онлайн-анкету. Такая регистрация в ETIAS будет стоить 7 евро и действовать три года, в течение которых повторная регистрация для поездок не нужна.

Предполагалось, что система ETIAS должна была быть запущена уже к 2021 году, но старт работы уже несколько раз откладывался. В феврале 2023 года Евросоюз принял решение отложить на 2024 год дату запуска системы информирования ETIAS, которая должна была заработать в конце 2023 года.

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