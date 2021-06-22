По данным ученых, этот штамм коронавируса в 1,6 раза заразнее, чем британский штамм "Альфа", в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации, а риск реанимации при инфицировании увеличивается в 1,45 раза.

Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения должны подготовить предложения о целесообразности установления дополнительного контроля и ограничений по миграции между Украиной и странами, где стремительно распространяется штамм коронавируса «Дельта».

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом шла речь во время селекторного совещания, которое состоялось в Офисе президента.

Участники совещания заслушали информацию Национальной академии наук относительно распространения штамма COVID-19 «Дельта».

По данным НАН, этот штамм коронавируса в 1,6 раза заразнее, чем штамм «Альфа» (впервые обнаружен в Великобритании), в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации, а риск реанимации при инфицировании увеличивается в 1,45 раза.

Читайте такжеВ Турции отменяют комендантский час и ограничения на междугородние поездки (видео)

11 мая тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине есть угроза возникновения четвертой волны COVID-19, которая может быть вызвана «индийским» штаммом коронавируса.

22 июня действующий министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, как Украина готовится к возможному появлению «индийского» штамма коронавируса.

Также, как добавил министр, параллельно с этим каждый, кто посещает Украину, должен предоставить или отрицательный ПЦР-тест, или экспресс-тест, или справку о полном курсе прививки от коронавируса вакцинами, которые разрешены к использованию Всемирной организацией здравоохранения.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Константин Гончаров