Главным условием является наличие прививки или справки о выздоровлении после COVID-19.

Израиль упростил условия въезда в страну для иностранных туристов с 1 июля.

Главным условием для въезда в Израиль для иностранных граждан является наличие прививки или справки о выздоровлении после COVID-19. Гражданам из стран, входящим в список "стран максимального риска", для въезда в Израиль будет необходимо получить разрешение комиссии по исключительным случаям, сообщает Newsru.co.il со ссылкой на МВД.

На сегодняшний день в список "стран максимального риска" входят Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Россия.

Иностранные граждане, не прошедшие вакцинацию, должны будут по приезде в Израиль соблюдать режим самоизоляции в течение 10 или 14 дней (в соответствии с инструкциями Минздрава).

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В МВД обращают внимание, что с 1 июля иностранным гражданам, прошедшим вакцинацию, не надо будет заранее получать разрешение на въезд в страну. При этом в сообщении говорится, что в ближайшее время будет опубликован уточненный список стран и вакцин, признанных в Израиле.

МВД сообщает, что все вышеперечисленные правила будут действовать также в отношении сухопутного пограничного пункта "Арава", который возобновит работу 4 июля.

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Автор: Виктория Токарева