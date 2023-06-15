За последние 10 лет различные религиозные группы завалили жалобами местного транспортного оператора, курсирующего по маршруту 666 в приморский город Хель.

В Польше религиозные общины добились отмены "сатанинского" автобусного маршрута 666, проходящего по шоссе в курортный город Хель.

Как пишет Sky News, под давлением общественности транспортный оператор PKS Gdynia объявил об изменении маршрута с "числом зверя" на 669, который начнет курсировать с 24 июня.

Пикантности ситуации добавлял тот факт, что туристы, путешествующие по этому маршруту, прозвали его "Highway to Hel" (в оригинале город Хель называется Hel – ред.) с отсылкой к культовому хиту хардрок-легенд AC/DC "Highway to Hell", что дословно переводится как "Дорога в ад".

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Местные жители давно обратили внимание на каламбур с названием этого автобусного маршрута, одного многие из них рассматривали это просто как "безобидную шутку". Тем временем, католическое издание Fronda в 2018 году назвало использование числа 666 в его названии "сатанинской глупостью".

За последние 10 лет администрацию транспортного оператора, выполняющего рейс, просто завалили жалобами различные христианские группы и отдельные граждане. В конечном итоге компания сдалась.

"Правление прогнулось под тяжестью писем и запросов, которые нам присылали, может быть, не в больших количествах, но циклично в течение многих лет с просьбой изменить номер линии", – прокомментировал PKS Gdynia пресс-секретарь Марцин Щвачик.

При этом он заявил, что маршрут 666 может вернуться, если пассажиры потребуют этого.

"Если на самом деле отклик будет большим и достаточно сильным, чтобы восстановить линию 666, мне кажется, что мы прислушаемся к нашим пассажирам и изменим этот номер", – отметил Щвачик.

Отметим, приморский курорт Хель популярен среди туристов благодаря своим удаленным пляжам и лесным тропам – этот полуостров длиной 35 километров на севере Польши считается одним из самых красивых и нетронутых уголков Балтийского побережья.

Как сообщал УНИАН, ранее самый отдаленный паб Великобритании предложил бесплатное пиво тем, кто туда доберется.

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