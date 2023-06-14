Чтобы добраться до паба The Old Forge в Шотландии, нужно пройти пешком более 24 километров.

Питейное заведение The Old Forge, которое называют самым отдаленным пабом Великобритании, этим летом запустит мотивирующую акцию для любителей пеших походов.

Как пишет The Independent, с 1 июля 2023 года туристов, которые доберутся до заведения, расположенного на северном берегу озера Лох-Невис в Шотландии, будут угощать бесплатным пивом по прибытию. Для этого им нужно будет пройти пешком 15 миль (24,1 километр) по шотландскому нагорью.

Чтобы получить заветный пенный напиток, отважным путникам нужно будет произнести слово Wiggle – акцию организовал одноименный спортивный ритейлер совместно с местной мини-пивоварней Knoydart Brewery в рамках рекламной кампании их нового пива Trale. Этот 5,1-процентный золотой эль с нотками цитрусовых будет доступен только в пабе The Old Forge, который этим летом вновь открывает свои двери для гостей после масштабного ремонта.

В одни руки можно будет получить только две бутылки этого пива. Акция будет действовать до тех пор, пока не исчерпаются его запасы.

Как сообщал УНИАН, ранее новозеландская сеть пиццерий Hell Pizza предоставила клиентам возможность заплатить за пиццу после их смерти – они смогут включить счет из ресторана в свое завещание. За первые несколько дней действия акции, свои заявки на участие в ней подали более 10 тысяч человек.

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