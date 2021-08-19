Она оснащена искусственным интеллектом и знает аж 33 языка, на которых рассказывает туристам все, что знает о древних породах.

В греческих пещерах запустили робота-гида по имени "Персефона".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Она оснащена искусственным интеллектом и знает аж 33 языка, на которых рассказывает туристам все, что знает о древних породах.

Робот способен даже отвечать на некоторые вопросы, правда, только на греческом языке. Сопровождать группу "Персефона" может первые 150 метров, а далее передает туристов гиду-человеку.

Идея создать такого экскурсовода пришла, когда он увидел передачу по телевизору.

На создание "Персефоны" ушло около 118 тысяч евро.

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Автор: Денис Прядко