Гид заработал на туристических автобусных маршрутах GRAY LINE греческой компании Athens Open Tour.

В Греции состоялся запуск первого в стране украиноязычного аудиогида на туристических автобусных маршрутах GRAY LINE греческой компании Athens Open Tour.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской запущен 28-й украиноязычный аудиогид в мире.

В сообщении сказано, что туристические маршруты GRAY LINE расположены в городах Афины, Пирей и регионе Афинской Ривьеры. Запуск украиноязычного аудиогида в Греции стал возможным благодаря сотрудничеству посольства Украины с греческой компанией Athens Open Tour.

Как сообщал УНИАН, ранее Елена Зеленская представила украиноязычные аудиогиды в лондонском Тауэре, немецком дворце Сансуси, крепости в Восточной Африке и еще в 24 культурных и исторических памятниках.

Тогда "первая леди" отметила, что таким образом уже 17 стран имеют украиноязычные аудиогиды.

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В частности, в июне этого года украиноязычные аудиогиды появились в Археологическом музее Анталии и в музее Святого Николая в Демре. Оба музея расположены в популярной среди украинских туристов Турции. Всего в турецких музеях на первом этапе планируют запустить семь аудиогидов на украинском языке.

Автор: Екатерина Гирнык