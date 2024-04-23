За три месяца до старта Олимпийских игр заполнена только половина номеров.

Еще с конца 2023 года начали появляться сообщения о том, что отели Парижа существенно подняли цены на период проведения Олимпийских игр с 26 июля по 11 августа 2024 года. Аналогичная ситуация произошла с общественным транспортом и другими туристическими услугами.

Однако как отмечает The Independent, в итоге жадные парижские отельеры остались без клиентов – за три месяца до старта Олимпиады у них заполнена только половина номеров. Теперь им пришлось снижать цены.

Так, данные аналитика гостиничного рынка Lighthouse, которыми располагает издание, показывают постоянное снижение стоимости ночи в период Олимпиады с более чем 800 евро в сентябре прошлого года до менее 500 евро в настоящее время. Только за последние 30 дней цены в трехзвездочных отелях упали на 9%, в четырехзвездочных – на 8%, а впятизвездочных – на 6%.

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"Текущая заполняемость рынка продолжает колеблться в районе 50%, как и было в течение некоторого времени", – отметил представитель Lighthouse.

Месяцем ранее The Independent отмечало, что высшие чиновники сферы туризма в Париже ожидают заполняемость отелей во время Игр от 60 до 70%. Дл сравнения – в июле 2023 года средняя заполняемость составляла 91%.

"У нас в Парижском регионе 160 тысяч номеров – это больше, чем в Лондоне в 2012 году. Таким образом, у нас есть все необходимое, чтобы разместить всех. Мы сравниваем с Играми 2012 года, где отели в Лондоне вначале были очень дорогими, и им пришлось снизить цены", – заявил генеральный директор по туризму Парижского региона Кристоф Деклу.

При этом от отметил, что заполняемость принимающего города в 2012 году восстановилась "как только цены стали соответствовать реальному спросу клиентов".

Тем временем, по данным Lighthouse, общие цены на отели в Париже во время Олимпийских игр по-прежнему на 95% выше, чем в другие периоды 2024 года.

Самая дорогая дата для проживания во время Игр – закрытие соревнований 4 августа 2024 года, когда стоимость номера в пятизвездочном отеле составит в среднем 1566 евро.

Олимпийские игры в Париже 2024 – проблемы с безопасностью

Изначально организаторы Олимпиады планировали провести 26 июля грандиозную церемонию открытия на реке Сена, на которой присутствовало бы до 600 тысяч человек, большинство из которых смотрели бы церемонию бесплатно с берегов реки. Но проблемы безопасности и логистики, а также протесты книготорговцев Парижа заставили правительство отказаться от этой идеи. В итоге количество посетителей существенно сократили, отменив бесплатный доступ для всех желающих.

Более того, в середине апреля 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что церемония открытия Парижских Олимпийских игр, запланированная на реке Сена, может быть перенесена на Стад де Франс, если угроза безопасности будет сочтена слишком высокой.

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