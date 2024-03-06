Париж решил ввести беспрецедентные меры безопасности на время проведения летних Олимпийских игр.

Туристов, планирующих посетить Париж во время Олимпийских игр летом 2024 года, предупредили о серьезных изменениях в церемонии открытия.

Теперь жители и гости французской столицы не смогут бесплатно наблюдать за стартом соревнований, как было обещано ранее, пишет The Independent со ссылкой на заявление правительства Франции.

Изначально организаторы планировали на 26 июля грандиозную церемонию открытия, на которой присутствовало бы до 600 тысяч человек, большинство из которых смотрели бы церемонию бесплатно с берегов реки. Но проблемы безопасности и логистики, а также протесты книготорговцев на живописных набережных Парижа заставили правительство отказаться от этой идеи.

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Так, в прошлом месяце общее количество зрителей сократилось примерно до 300 тысяч, а 5 марта министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил, что 104 тысячи фанатов смогут купить билеты на места на нижних берегах реки, а еще 222 тысяч человек будут смотреть церемонию бесплатно с верхних берегов – но только по специальным приглашениям. Последние будут недоступны туристам, их будут распределять среди жителей города, местных спортивных федераций и партнеров мероприятия. Все приглашенные должны будут пройти проверку на безопасность.

"Чтобы управлять движением толпы, мы не можем разрешить прийти всем. По соображениям безопасности, которые все понимают, особенно в связи с террористической угрозой последних недель, мы обязаны сделать его свободным, но сдерживаемым", – заявил Дарманин.

По словам главы французского МВС, спецслужбы не выявили конкретного заговора, направленного против Олимпийских игр, однако существует множество потенциальных угроз, в том числе со стороны исламских экстремистских группировок, агрессивных экологических активистов и ультраправых групп, а также кибератак со стороны России или других противников.

На данный момент спецслужбы проводят проверки около 1 миллиона человек, которые планируют принять участие, работать или иметь доступ в Париж в 2024 году. Среди 89 тысяч уже проверенных человек 280 заявок были отклонены из-за полицейских записей или других проблем с безопасностью, отметил Дарманен.

В этом году церемония открытия Олимпийских игр впервые в истории пройдет за пределами стадиона. Около 10,5 тысяч спортсменов пройдут парадом через сердце французской столицы на лодках по Сене по 6-километровому маршруту.

Ожидается, что в церемонии примут участие около 160 глав государств, а правительство закроет все аэропорты и воздушное пространство в радиусе 150 километров вокруг Парижа до, во время и после 3,5-часовой церемонии.

По словам Дарманена, около 2,5 тысяч иностранных полицейских будут помогать 45 тысячам сотрудников сил безопасности Франции, развернутых по всему Парижу во время мероприятии.

Летние Олимпийские игры в Париже 2024

33-е по счету летние Олимпийские игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года. Вслед за ними в Париже проведут 17-е летние Паралимпийские игры – с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

Официально сборные России и Беларуси не были допущены к участию на Олимпиаде-2024. Тем не менее, вопреки многочисленным протестам, Международный олимпийский комитет все же разрешил российским и беларуским спортсменам принимать участие в Играх в Париже в нейтральном статусе.

В связи с проведением Олимпиады туристам этим летом в Париже придется не сладко. Помимо толп больше обычного, в связи со спортивными соренованиями в городе подорожает жилье, проезд на транспорте и другие туристические услуги.

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