«Мир наизнанку» покажет, как живут в консервативном Пакистане так называемые «неверные» или представители других религий.

В новом выпуске тревел-шоу «Мир наизнанку» о Пакистане, который выйдет 22 мая в 18:20 на «1+1», Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев покажут, как живут представители другой религии в консервативной исламской стране.

Читайте такжеВ новом выпуске «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров показала, как развлекаются жители суровой мусульманской страны (видео)

Как сообщает пресс-служба «1+1», команда проекта отправляется в регион, который называют Кафиристан, что означает «страна неверных». Именно так местные жители называют труднодоступную горную территорию, где живет народ калаши. В одной из самых религиозных и консервативных стран мира, где 96% населения исповедуют ислам, а за богохульство ждет смертная казнь, эта немногочисленная группа людей хранит давние традиции и живет по своим законам. Их правила жизни противоречат догмам ислама.

«Раньше Кафиристан населяли горные народы, которые поклонялись своим богам и духам. Но в 19 веке большинство их земель были завоеваны Афганистаном, а люди обращены в ислам. Сегодня свою древнюю религию удалось сохранить лишь небольшой части калашей, которая осталась жить на территории Пакистана», - рассказывает Дмитрий Комаров.

Калаши живут в одном из самых труднодоступных регионов Пакистана, на границе с Афганистаном. Древние традиции и ритуалы этого таинственного народа сложно понять современному человеку. Как и много веков назад, они хоронят умерших в гробах, которые не закапывают, поэтому кладбище усеяно черепами. Они считают женщин «нечистыми», с чем также связаны специфические традиции этого народа. Несмотря на строгие запреты в Пакистане калаши производят и активно употребляют алкоголь. А на похоронах устраивают настоящий праздник, потому что верят, что жизнь на небе зависит от того, как проведешь человека в последний путь.

Этому народу удалось сохранить свою религию в стране со строгими мусульманскими законами. Но отличаются калаши не только традициями, но и внешне: их светлая кожа и голубые глаза в Пакистане - редкость.

Калаши - уникальное исчезающее племя. Они старательно оберегают свои традиции, но учитывая то, что религиозные знания передавались только устно и идут вместе со старейшинами, народность можно назвать исчезающей. Сегодня в мире осталось не более 3000 калашей. Поэтому кадры древнейших традиций и ритуалов, а также интервью старейшин народа представляют особую ценность. Вполне вероятно, что через несколько десятилетий посмотреть уникальные обряды можно будет только на архивных кадрах - таких, как Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев сняли в Пакистане. По одной из версий, калаши являются потомками воинов Александра Македонского, но это лишь одна из многочисленных легенд.

Дмитрий Комаров покажет шокирующие традиции этого древнего народа, узнает, когда и зачем калаши берут в руки автоматы, а еще научится готовить традиционные блюда этого народа и поделится украинскими рецептами с жителями поселка, устроив для них настоящую гуцульскую ужин. Специально для этого телеведущий взял в Пакистан продукты, лично привезенные им из украинских Карпат.

Вас также могут заинтересовать следующие сюжеты

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Марина Григоренко