Желающие могут отправиться на виртуальную прогулку по древнему городу киммерийцев, который является ровесником греческой Трои.

В Николаеве на раскопках древнего города открыли первый в Украине интерактивный тур дополненной реальности.

Это поселение является ровесником греческой Трои, ему более трех тысяч лет, говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что его откопали под трехметровым слоем земли. В месте, где сливаются реки Ингул и Южный Буг, жило племя киммерийцев.

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С помощью современных технологий археологи и программисты по найденным артефактам воссоздали город, в котором жили наши предки и разработали интерактивный тур.

Туристам выдают планшет - это их "глаза" для путешествия по поселению, благодаря которому они возвращаются на 3200 лет назад.

Дома расположены в четком порядке, есть улицы. Здесь жили до полутора тысяч человек.

Киммерийцы занимались скотоводством и земледелием. Также они были ремесленниками - обрабатывали камень, кости, дерево, плавили бронзу. А еще это поселение контролировало водное сообщение между Средней Азией и Европой. Они поклонялись духам предков и Солнцу и имели для этого храм, от которого сейчас остался только фундамент. Но благодаря виртуальному туру можно взглянуть, что находилось в храме.

Сейчас исследована лишь четвертая часть поселения, поэтому и виртуальные версии некоторых объектов еще разрабатывают.

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Автор: Александр Топчий