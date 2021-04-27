Исследователи считают, что на месте находки может быть древнее захоронение.

Работники научно-исследовательского центра «Спасательная археологическая служба» во время исследований на месте проектируемого строительства северной объездной дороги Львова обнаружили меч, которому более 1,5 тысячи лет.

Об этом корреспонденту УНИАН рассказал младший научный сотрудник указанного центра Александр Силаев.

«Этот меч мы нашли возле села Малые Подлески еще в 2018 году, когда начали разведывательные работы на участке, где должны строить северную объездную дорогу Львова, которая является третьей очередью концессионной дороги «Львов-Краковец», - отметил Силаев.

Он добавил, что до сих пор длилась экспертиза подлинности и ценности меча, поэтому сообщили о находке только сейчас.

«Это меч-гладиус (меч с длинной рукояткой, им пользовалась пехота), который лежал в земле прямо в огороде, даже не очень глубоко. Очевидно, его вспахали плугом. Он относится к периоду эпохи Пшеворской культуры, что на территории Украины датируется I-III ст. н. э., и именно неподалеку от сел Малые Подлески, Сытыхов мы ранее обнаружили пять поселений того периода. Поэтому можно сделать вывод, что находке более 1,5 тысячи лет. Вероятно, он принадлежал воину-германцу», - заявил Силаев.

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По его словам, ценность и уникальность найденного меча в том, что он деформированный, скрученный.

«Как известно, в те времена воинов хоронили вместе с их оружием - мечами, предварительно его повредив. Очевидно, это был какой-то ритуал или верование. Поэтому вывод: на том месте есть могильник, древнее захоронение, и впереди нас ждет много открытий и интересных исторических находок», - считает ученый.

По информации научно-исследовательского центра, северную объездную дорогу Львова строить еще не начали, пока археологи исследуют участок на предмет наличия в земле ценных исторических артефактов.

«Это самые масштабные археологические исследования во времена независимости Украины, поскольку речь идет об участке в 100 тыс. кв. м. Это как 14 футбольных полей. И они должны отвечать всем европейским стандартам в сфере охраны культурного наследия. То есть, исследования проводятся на всем земельном участке в пределах памятника, не только под насыпью дороги. Будет исследоваться вся полоса отвода, которая попадает в постоянное пользование Службы автомобильных дорог и может быть впоследствии разрушена», - отметили в центре.

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Автор: Мирослава Бзикадзе