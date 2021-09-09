На сегодняшний день для украинских путешественников границы открыли 133 страны мира.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга.
"По состоянию на сегодняшний день для граждан Украины при разных условиях открыты границы 133 стран мира. Где-то необходимо предъявить подтверждающие документы прохождения полного курса вакцинации от COVID, где-то достаточно отрицательных результатов ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген, но, в принципе, вы можете въехать в 133 страны мира. Эта цифра будет продолжать расти, мы работаем над этим", - заявил Кулеба 9 сентября.
Читайте такжеДля украинцев изменились правила въезда в Северную МакедониюОн напомнил туристам, что об актуальном режиме въезда и транзита можно узнать на интерактивной онлайн-карте: http://tripadvisor.mfa.gov.ua.
Напомним, что с 20 августа украинцам стало проще попасть в Европейский Союз - Брюссель официально признал украинские COVID-сертификаты в приложении "Діия" отвечающими европейским.
Также ранее в Министерстве иностранных дел Украины перечислили 35 стран Европы, открытых для путешествий украинцев. ПЦР-теста и вакцинации от туристов не требуют только Албания, Эстония и Испания.