Уже 133 страны мира готовы принимать путешественников из Украины.

На сегодняшний день для украинских путешественников границы открыли 133 страны мира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга.

"По состоянию на сегодняшний день для граждан Украины при разных условиях открыты границы 133 стран мира. Где-то необходимо предъявить подтверждающие документы прохождения полного курса вакцинации от COVID, где-то достаточно отрицательных результатов ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген, но, в принципе, вы можете въехать в 133 страны мира. Эта цифра будет продолжать расти, мы работаем над этим", - заявил Кулеба 9 сентября.

Читайте такжеДля украинцев изменились правила въезда в Северную МакедониюОн напомнил туристам, что об актуальном режиме въезда и транзита можно узнать на интерактивной онлайн-карте: http://tripadvisor.mfa.gov.ua.

Напомним, что с 20 августа украинцам стало проще попасть в Европейский Союз - Брюссель официально признал украинские COVID-сертификаты в приложении "Діия" отвечающими европейским.

Также ранее в Министерстве иностранных дел Украины перечислили 35 стран Европы, открытых для путешествий украинцев. ПЦР-теста и вакцинации от туристов не требуют только Албания, Эстония и Испания.

Автор: Виталий Саенко