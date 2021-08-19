Теперь виртуальный "ковидный паспорт" сможет заменить справки о вакцинации.

Украинцам теперь станет еще проще попасть в Европейский Союз — Брюссель официально признал украинские COVID-сертификаты в приложении "Дия" соответствующими европейским.

Об этом 19 августа сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Подробнее о том, как будут работать виртуальные документы и когда украинцы смогут использовать их для путешествий, представители Минцифры, Минздрава и ЕС расскажут на совместном брифинге 20 августа.

Что такое COVID-сертификат?

Читайте такжеУкраинцам объяснили, когда COVID-сертификаты появятся на AndroidCOVID-сертификат - это документ в приложении "Действие", который подтверждает статус о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста или то, что человек выздоровел от коронавируса. Сертификат появится рядом с другими цифровыми документами в "Действия".

Как уже сообщал УНИАН, ранее в этом месяце сертификаты о вакцинации от COVID-19 в мобильном приложении "Дия" успешно прошли техническую оценку в Европейском Союзе.

Автор: Станислав Кожемякин