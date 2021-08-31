Свободно можно въезжать только в три страны, для остальных необходимо сдать ПЦР-тест и/или вакцинироваться.

В Министерстве иностранных дел Украины перечислили все страны Европы, открытые для путешествий украинцев.

Об этом говорится в сообщении МИД Украины в социальной сети Facebook.

"МИД работает над тем, чтобы украинцы могли свободно и безопасно путешествовать по миру, даже в нынешних сложных условиях пандемии", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как заявили в МИД, последний день лета не означает окончания сезона путешествий. В частности, много интересных туристических направлений, в частности, в Европе, открыты для украинцев.

Сейчас для украинцев без требования ПЦР-теста и вакцинации открыты три страны: Албания, Эстония и Испания.

Еще две страны требуют только полную вакцинацию: Исландия и Чехия.

Еще 30 стран требуют для въезда ПЦР-тест и/или полную вакцинацию:

Австрия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Греция, Дания, Ирландия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Нидерланды, Германия, Северная Македония, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Швейцария и Швеция.

Читайте такжеЧерногория ограничила въезд в страну: какие новые правилаВ то же время, правила въезда постоянно меняются.

Кроме того, детали въезда в каждую отдельную страну могут отличаться.

"Прививки какими вакцинами признаются, нужно ли проходить карантин или делать дополнительный ПЦР-тест по прибытию, одинаковые ли правила при пересечении границы автотранспортом и путешествия самолетом – эти и многие другие нюансы очень важны и могут варьироваться от страны к стране", - говорится в сообщении.

"Чтобы избежать неприятных ситуаций на границе, рекомендуем проверять актуальный режим въезда и транзита на интерактивной онлайн-карте http://tripadvisor.mfa.gov.ua", - заявили в МИД.

Напомним, что с 5 августа изменились правила для въезда и в саму Украину.

Автор: Виталий Саенко