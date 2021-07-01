Авиаперевозчик делает все возможное для оперативного восстановления чартерного авиасообщения с Анталией в течение дня.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" вынуждена задержать чартерные рейсы в Анталию (вылет по расписанию в ночь на 1 июля) из-за резкого сезонного увеличения количества рейсов и возобновления авиасообщения Турции с РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

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"Это повлекло за собой существенное усложнение слот-регулирования. В связи с этим авиационный регулятор Турции не смог обеспечить обработку запросов на выполнение полетов заблаговременно. К сожалению, при таких объективных обстоятельствах задержки коснулись чартерных рейсов Киев-Анталия, Харьков-Анталия и Львов-Анталия. Авиаперевозчик и авиационный регулятор Турции делают все возможное для оперативного восстановления чартерного авиасообщения МАУ с Анталией в течение дня", - говорится в сообщении пресс-службы МАУ.

Сейчас авиаперевозчик оказывает всю необходимую помощь пассажирам задержанных рейсов.

"В частности, все, кто должен был улететь из Киева, Харькова и Львова, обеспечены горячим и холодным питанием. Пассажиры, которые ждали возвращения в Киев на указанных рейсах в обратном направлении из Турции, частично перевезены в гостиницы, обеспечены питанием и для них будет организован трансфер под новое время вылета. Авиакомпания МАУ совместно с туроператорами делает все возможное, чтобы пассажиры чувствовали необходимую заботу в нестандартной ситуации и получили предусмотренный в таких случаях сервис", - говорится в сообщении.

МАУ отмечает, что в летнем сезоне 2021 года, учитывая ограниченные возможности туристических перелетов в страны Европы, внимание украинских туристов сконцентрировано на курортах Турции.

"Так, для сравнения, в июне 2019 года МАУ осуществила 202 чартерных рейса в Турцию, в 2020-м – 166, а в июне 2021-го – 505 рейсов. Следует также учитывать нынешний рост количества рейсов в Турцию и из ряда других стран – в совокупности такие тенденции и вызвали неожиданные осложнения на направлении", - говорится в сообщении.

Задержки авиарейсов

1 июля 2021 года в аэропорту «Борисполь» сообщили о задержке ряда рейсов украинских авиакомпаний в Турцию в связи с отсутствием разрешения на их выполнение со стороны Турции.

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Автор: Дмитрий Шварц