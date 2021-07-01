Пассажиров указанных рейсов просят отслеживать время вылета на онлайн-табло на сайте аэропорта.

По состоянию на 8:20 в международном аэропорту "Борисполь" задерживается ряд рейсов направления Киев-Анталия (Турция).

Об этом говорится в сообщении аэропорта в Facebook.

Речь идет о рейсах самолетов авиакомпаний "МАУ" и "Azur Air Ukraine". Утренние вылеты, в частности, перенесли на вечер.

Перевозчики объясняют, что рейсы задерживаются из-за отсутствующего разрешения со стороны Турции.

Читайте такжеВ Абу-Даби вводят запрет на посещение общественных мест без прививки от COVID-19В "Борисполе" просят пассажиров указанных рейсов ориентироваться на официальную информацию от представителей авиакомпаний и отслеживать время вылета на онлайн-табло на сайте аэропорта.

Также гражданам рекомендуют проверять актуальный статус рейсов на онлайн-табло на сайтах авиакомпаний.

"Учтите, что задержка рейсов произошла по причинам, на которые не может повлиять аэропорт. Ожидаем вместе с вами на скорейшее разрешение ситуации", – говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Рейсы, которые задерживаются:

PS 6237 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 02:00 вылет перенесен на 14:00,

PS 6233 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 03:00 вылет перенесен на 17:30,

PS 5333 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 11:40 вылет перенесен на 18:20,

PS 5331 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 05:00 вылет перенесен на 11:00,

QU 4407 Киев-Анталия а / к "Azur Air Ukraine" с 12:30 вылет перенесен 17: 40.

Правила въезда в Турцию с 1 июня 2021 года

От украинских граждан во время въезда в Турцию требуют или документ о полной вакцинации от коронавируса (сделан не ранее чем за 14 дней до приезда), или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус (не позже чем за 72 часа до приезда), или экспресс-тест на антиген COVID-19 (не позже чем за 48 часов до приезда).

Транзитные пассажиры освобождаются от этих обязательств.

В то же время для пересечения турецкой границы в течение 72 часов до даты въезда необходимо заполнить регистрационную форму для путешествующих в Турцию.

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Автор: Яна Ставская