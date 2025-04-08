Количество осадков в течение месяца там минимально - в среднем бывает только один дождливый день.

На одном из Канарских островов находится очаровательная приморская деревня, которая остается в значительной степени неизведанной типичными туристами. Об этом пишет Daily Express.

Арриета, причудливый городок, расположенный в Арии, является скрытой жемчужиной Лансароте, которую часто упускают из виду отдыхающие, несмотря на то, что в апреле здесь температура достигает 24°C.

"Местность характеризуется узкими улочками, полными красочных закусочных и привлекательных апартаментов. В Арриете вы никогда не будете далеко от океана, а город может похвастаться впечатляющей береговой линией. Посетители могут заняться различными видами деятельности, включая исследование близлежащей пещеры, пляжа и природного бассейна - идеального места для семейных прогулок", - сказано в статье.

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Отмечается, что рыбалка также является популярным времяпрепровождением в этом районе, предлагая спокойный способ расслабиться во время вашего пребывания.

Арриета славится своей нетронутой и обильной природной красотой. Достопримечательности региона, такие как экзотический птичий заповедник Guinate Park и вулканические туннели и пещеры Jameos del Agua, отражают это, сообщает Mirror.

Также посетители могут прогуляться по невероятному саду кактусов и исследовать лавовую трубу Cueva de las Verdes - шестикилометровый туннель, образованный потоками лавы из близлежащего вулкана Monte Corona.

Главной достопримечательностью деревни является пляж La Garita, который может похвастаться заливом с чистейшей водой, простирающимся более чем на 800 метров и являющимся излюбленным местом серферов.

В самой деревне вы найдете исторические сооружения, такие как церковь Nuestra Señora del Carmen и отличительный Casa Azul (Голубой дом). Деревня также гордится своими превосходными ресторанами морепродуктов, которые часто называют лучшими на Лансароте.

Отмечается, что если вы приедете в конце июля, вы сможете принять участие в фестивале в честь Нуэстра Сеньора дель Кармен, титула, дарованного Деве Марии как покровительнице ордена кармелитов.

"Этот яркий праздник оживляет улицы, местные жители надевают традиционные наряды, чтобы отдать дань уважения Деве Марии, а кульминацией становится трогательная процессия на борту небольших рыболовных судов", - пишут эксперты.

До Арриеты удобнее всего добираться на машине, хотя также доступны автобусные рейсы. Поездка из аэропорта Лансароте до Арриеты занимает чуть меньше получаса на машине.

В апреле средняя максимальная температура составляет приятные 24°C, а средняя минимальная - комфортные 16°C. Количество осадков в течение месяца минимально - в среднем бывает только один дождливый день.

Известно, что Лансароте, один из самых посещаемых Канарских островов, расположенный у побережья Западной Африки, славится своим постоянно теплым климатом, песчаными пляжами и поразительным вулканическим рельефом. Национальный парк Тиманфайя на острове с его суровым ландшафтом, сформированным вулканическими извержениями в 1730-х годах, привлекает множество посетителей. На восточном побережье находится курортный город Пуэрто-дель-Кармен, известный своими белоснежными виллами, привлекательными пляжами и дайвинг-центрами.

Новости туризма

Греция всегда является популярным местом для посещения, но туристы могут не знать об одном скрытом пляже. Ксерокамбос, который находится в менее посещаемой юго-восточной части Крита, имеет самую длинную береговую линию в Средиземноморье. Он может похвастаться белым шелковистым песком и чистой водой, что делает его идеальным местом для туристов, чтобы провести день на солнце.

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