Всех желающих в возрасте от 18 лет приглашают на 12-недельный бесплатный курс, который начнется в ближайшее время.

Власти Киева объявили о старте проекта «Академия Гостеприимства» по подготовке добровольных помощников в туристической сфере города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила начальник Управления туризма и промоций Киевской городской госадминистрации Марина Радова на пресс-конференции, посвященной проекту.

Она отметила, что проект не является спонтанным, и в процессе подготовки были проведены переговоры с многочисленными организациями, в частности, Институтом развития гражданского общества им. Голды Меир, Всеукраинской ассоциацией гидов, которые и стали партнерами проекта, а также с высшими учебными заведениями, привлекались также опросы туристов, изучался опыт других стран.

"Сегодня мы собрались, чтобы объявить о старте проекта путем набора волонтеров. Он является пилотным , и если будут какие-то недостатки, то мы готовы их устранять. Это первый проект в Украине , который должен создать пул волонтеров, которые будут помогать каждому туристу", - сказала Радова.

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По ее информации, волонтеров будут готовить на бесплатных курсах. Записаться на них могут все желающие в возрасте от 18 лет. Курсы продлятся 12 недель. Они будут включать как информацию о туристических маршрутах, музеях, разновидностях туризма, так и обучать самозащите, оказанию первой домедицинской помощи и тому подобное. После курсов каждый слушатель получит специальное удостоверение.

Как сообщила Радова, желающие стать волонтерами должны зарегистрироваться на официальном туристическом сайте Киева.

"Это анкета, которую надо заполнить и прислать нам до 7 июля, поскольку мы планируем начать старт нашей "Академии гостеприимства" 9 июля", - добавила она, пригласив всех к проекту.

Проект осуществляется в рамках реализации Городской целевой программы развития туризма в городе Киеве на 2019-2021 годы Управлением туризма и промоций КГГА в тесном сотрудничестве со всеми подразделениями КГГА, отвечающие за безопасность, транспортировки и создание комфортных условий для пребывания туристов на территории Киева.

По результатам проекта планируется сформировать пул добровольных помощников туристической отрасли для продвижения Киева в рамках официального туристического бренда столицы "Киев – город, где все начинается" и рост стандартов гостеприимства.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве возобновили бесплатные пешеходные экскурсии Free Walking Tours, которые призваны сделать город более привлекательным для туристов.

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Автор: Инна Андалицкая