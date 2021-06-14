Экскурсии будут проводиться в 10:00 каждую субботу - на украинском языке, каждое воскресенье - на английском языке.

В Киеве восстанавливают бесплатные пешеходные экскурсии Free Walking Tours, которые призваны сделать город более привлекательным для туристов.

Об этом сообщает Управление туризма и промоций КГГА.

«Free Walking Tours - это проект, который имеет целью заинтересовать жителей и гостей столицы историей и достопримечательностями Киева, побудить их более активно исследовать город. Мы рады продолжить традицию таких бесплатных экскурсий, начатую в 2020 году, и счастливы, что такие экскурсии очень популярны», - отметила начальник Управления туризма и промоций КГГА Марина Радова.

Маршрут экскурсии проходит по основным туристическим местам столицы: от ул. Крещатик до исторического сердца города - Андреевского спуска. Благодаря этому, он интересен как иностранному туристу, так и человеку, который прожил в столице всю жизнь.

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Во время прогулки ее участникам, к примеру, рассказывают о происхождении названий улиц Крещатик и Прорезная, о легенде появления гимна Киева и о многих других тайнах старого города.

Экскурсии проводятся в 10:00 каждую субботу - на украинском языке, каждое воскресенье - на английском языке.

Место встречи - ул. Крещатик, 36, возле здания Киевской городской государственной администрации (буквы KYIV). Продолжительность экскурсии - 1,5 часа.

Для участия в экскурсии необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://forms.gle/WmJ8MpxPEWRVDj5SA. Форма закрывается, когда на экскурсию регистрируется 20 человек, в соответствии с действующими карантинными ограничениями.

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Автор: Виктория Токарева