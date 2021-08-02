Из-за сильного пожара перекрыта трасса на Афины.

Несколько стран Европы страдают от массовых лесных пожаров. Огонь охватил западную часть Греции, спасатели эвакуируют людей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На западе Греции вспыхнули сосны и оливковые деревья. Из-за пожаров в больницах оказались уже 16 человек. При этом уничтожено около 20 домов, а спасатели эвакуировали жителей пяти сел и туристов из нескольких пляжей.

Из-за сильного пожара перекрыта трасса на Афины. Бороться с огнем мешает 40-градусная жара и сильный ветер.

Пожары в Турции

28 июля лесные пожары распространились в юго-западных регионах Турции в частности провинциях Анталья, Адана, Мерсин и Мугла, которые являются популярными направлениями для отдыха украинских туристов.

30 июля Украина направила на помощь Турции для ликвидации лесных пожаров два экипажа пожарных самолетов Ан - 32П с группой обеспечения в составе 14 человек.

В ликвидации пожаров задействованы тысячи специалистов, которым приходится работать при жаре около 40 градусов.

В связи с лесными пожарами власти ряда провинций ввели запрет на посещение лесных массивов.

Автор: Анастасия Горбачева