В стране бушуют лесные пожары, огонь приближается к городам.

В центре материковой Италии, в регионе Абруццо, вспыхнули масштабные лесные пожары.

Об этом со ссылкой на ANSA сообщает "Европейская правда".

Пожары в хвойных лесах продолжаются сразу в нескольких очагах и уже привели к многочасовым задержкам поездов и автомобилей на трассах.

Как сообщается, особенно страдает от пожара город Пескара. Кое-где огонь подступил к жилым домам и заставил бежать людей с пляжей - искры, подхваченные ветром, принесли огонь и туда.

"Эта часть является заповедником - и она полностью разрушена. Вред для окружающей среды просто невероятный. Это сердце города, это наши зеленые легкие - и теперь этого больше нет", - сообщил мэр города.

Также, по данным издания, в муниципалитете Ортона на Адриатическом побережье пожар зашел на территорию города и заставил эвакуироваться несколько сотен человек.

Как сообщал Погода УНИАН, в Греции, Турции и на юге Италии продолжается борьба с лесными пожарами.

В Турции погибли по меньшей мере восемь человек. В работах по тушению пламени привлечены тысячи специалистов, которые работают при температуре воздуха около 40 градусов.

На Сицилии с лесными пожарами борются 800 пожарных. На этом острове, а также в Калабрии и Адриатическом регионе Апулии в борьбе против огня задействованы пожарные самолеты.

Из-за жары много пожаров вспыхнуло и в Греции. Из-за проблем с дыханием в больницы попали не менее 16 человек. Вблизи небольшого городка Эгион разрушено несколько домов.

Автор: Екатерина Лиманская